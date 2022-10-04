Радник голови ОП Михайло Подоляк підкреслив, що цінність України виявилася набагато вищою, ніж цінність Росії.

Європі, яка дозволила РФ створити енергетичну монополію, дуже пощастило, що Україна опинилася на шляху Росії.

Про це радник голови Офісу президента Михайло Подоляк розповів в інтерв'ю УНІАН.

За його словами, дозволивши Росії перехопити управління енергетикою, Європа показала неготовність аналізувати ризики і відстоювати свою свободу.

"Європі дуже пощастило, що на шляху Російської Федерації опинилася Україна. Виходячи з того, як Європа, на мій превеликий жаль, дозволила Росії за останні 10-12 років вибудувати енергетичну монополію, по суті перехопити управління ключовим ресурсом всередині Європи. Він є надзвичайно небезпечним, бо визначає і цінову політику не лише на якісь комунальні послуги, а загалом ціну життя в Європейському Союзі. І ось Європа абсолютно бездумно все це віддала Росії, і сьогодні Європа має енергетичну війну, яку затіяла Російська Федерація, демонстративно підриваючи критичну інфраструктуру, що відноситься до країн НАТО. Це все говорить про надзвичайно важке становище з аналізом ризиків, і до неготовності відстоювати і свої свободи, і свої права, і свою незалежність, і свою конкуренцію. Дуже важливо, що Україна взяла на себе цю місію", - вважає Подоляк.

Також він зазначив, що єдиний ризик, який є на даний момент - кількість зброї.

"Поставка істотно прискорює закінчення війни. Всі запитують коли закінчиться війна. Так дайте той обсяг, який потрібен, і ви побачите фінал буквально в місяць, а не в роки, як ви там собі думали. І друге - це істотно мінімізує нам втрати. Тому що все-таки втрачати людей... Витрачати на ось цих варварів своїх людей - непропорційно. Для нас одна людина коштує 30, 40, 50, 100, 1000 ось цих варварів", - сказав Подоляк.

Також радник глави ОП підкреслив, що цінність України виявилася набагато вищою, ніж цінність Росії.

"Для людської цивілізації дуже важливий кожен суб'єкт, який генерує додану вартість. Тобто той, який вкладає в цю цивілізацію щось, що дозволяє їй прогресувати. Вартість одного українця сьогодні, незалежно від того хто він, що він і де він, дорівнює тисячі одиниць живої ваги Російської Федерації. Це дуже важливі параметри, тому, я вважаю, що війна йде нерівномірно, і нам би хотілося скоротити кількість наших втрат. Ми говоримо нашим партнерам про те, що цінність України набагато вища, як виявилося, ніж цінність Росії. Багаторазово, в сотні разів вище", - сказав Подоляк.

Війна в Україні

Як повідомляв УНІАН, війська РФ рано вранці 24 лютого вторглися в Україну. У тому числі, з території Білорусі, яку російським загарбникам люб'язно здав Лукашенко. Кремль не оголошував війну Україні, а назвав повномасштабну агресію "спецоперацією", спрямованою, зокрема, на "денацифікацію" і "демілітаризацію" української держави.

21 вересня президент РФ Володимир Путін оголосив про початок часткової мобілізації в країні. За словами російського керівництва, залучати до війни проти України будуть в першу чергу громадян, які мають бойовий досвід - до 300 тисяч осіб.

Заява Путіна узгоджується з аналізом багатьох західних експертів, що Росія відчуває потребу в людських ресурсах для продовження війни, а сам Путін не відмовляється від початкового наміру окупувати всю територію України. Паралельно ватажок ПВК "Вагнера" займається вербуванням ув'язнених.

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