На думку Корнієнка, цього разу підтримка Вітренка буде вищою.

Голосування за кандидатуру Юрія Вітренка на посаду міністра енергетики у Верховній Раді України може відбутися в середу-п'ятницю.

Як передає кореспондент УНІАН, про це у коментарі журналістам після засідання фракції "Слуга народу" розповів перший заступник голови фракції "СН" Олександр Корнієнко.

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"Голосування за Вітренка може бути... або в середу, або в четвер, або в п'ятницю. Завтра точно не може бути, бо нам треба ще сформувати за нього необхідну кількість голосів", - сказав парламентар.

Він висловив думку, що цього разу кандидатура Вітренка матиму вищу підтримку у фракції. Зокрема, тому що він за цей час "провів певну роботу".

"І президент на цей раз теж його підтримував. Він і минулого разу його підтримував", - розповів Корнієнко.

За його словами, розгляд питання щодо Вітренка тривав близько 1,5 годин.

Вітренко в Кабміні: що було раніше

17 грудня Верховна Рада не підтримала призначення колишнього топ-менеджера НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка першим віце-прем'єр-міністром - міністром енергетики. За відповідне рішення проголосували 186 народних депутатів при необхідному мінімумі в 226 голосів.

21 грудня уряд призначив Вітренка тимчасовим виконувачем обов'язків міністра енергетики.

22 грудня голова Верховної Ради Дмитро Разумков в інтерв’ю одному з телеканалів сказав, що призначення Вітренка тимчасовим виконувачем обов’язків міністра енергетики в обхід парламенту не сприятиме співпраці з урядом.

Він підтвердив, що не голосував за кандидатуру Вітренка і пояснив, чому: "Я вважаю, що ми або в бізнесі, або в політиці. І премія в 170 мільйонів, я думаю, що все-таки це не на часі для людини, яка йде працювати на користь державі".

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Автор: Тетяна Поляковська