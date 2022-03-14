Колона прямує до Слов'янська, де людям буде надано тимчасовий притулок.

З Луганської області вдалося евакуювати ще близько 1,6 тис. осіб.

Про це повідомив голова Луганської обласної Військової адміністрації Сергій Гайдай.

Зокрема, сьогодні по гуманітарному коридору вдалося вивезти близько 600 мирних жителів з Сєвєродонецька, 480 – з Рубіжного, 260 – з Лисичанська, 130 – з Попасної, 80 – з Гірського і 82 людини – з Кремінної.

"Колона з Луганщини прибуде в Слов'янськ, де всім буде надано тимчасовий притулок, необхідна допомога і можливість залізницею дістатися до більш безпечних регіонів України", - зазначив Гайдай.

Водночас заступник керівника офісу президента України Кирило Тимошенко повідомив, що на Луганщину вдалося також доставити 5 автобусів з гуманітарною допомогою.

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