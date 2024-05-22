Стефанчук каже, що Порошенківська фракція "ЄС" розхитує парламент і вносить деструктив.

Фракції та групи парламенту виступили проти блокування трибуни Верховної Ради України та інших форм непарламентської діяльності. Про це повідомив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук на брифінгу.

Він зазначив, що цю заяву, яка сьогодні була схвалена на погоджувальній раді лідерів фракцій та голів комітетів парламенту, підтримали всі фракції та групи, крім "Європейської солідарності".

"Ми усвідомлюємо, що блокування трибуни та інші форми не парламентської діяльності, які не мають на меті забезпечити законодавчої роботи, суперечать Регламенту ВР", - сказано в ній. Відео дня

Зазначається, що категорично засуджуються будь-які дії, які перешкоджають виконанню функцій Верховної Ради України, визначених Конституцією України, в особливий період повномасштабної збройної агресії РФ проти України.

Стефанчук сказав про необхідність консолідації в парламенті задля прийняття важливих рішень необхідних для перемоги та відновлення України.

"Прагнемо і надалі підтримувати згуртованість та єдність, а також утриматися від будь-яких дій, які дестабілізують діяльність ВРУ", - йдеться в заяві.

Голова ВР наголосив, що необхідна єдність в парламенті, яка була досягнута в перший день повномасштабного вторгнення в Україну.

"Всі інші дії, які мають синдром 21 травня (йдеться про блокування трибуни ВР фракцією "ЄС"- УНІАН) щодо розхитування ситуації, повинні бути припинені, бо вони деструктивні для українського парламентаризму, а значить для національної безпеки України", - зауважив Стефанчук

За його словами, завдяки такому рішенню, сьогодні парламент ухвалив багато законопроектів.

Сварка депутатів у парламенті 21 травня - що відомо

Як повідомляв УНАН, 21 травня нардепи посварилися через московську церкву: в парламенті блокували трибуну. Засідання Верховної Ради України 21 травня завершилося блокуванням трибуни.

Дві фракції вимагають поставити на розгляд законопроект про заборону московської церкви, зокрема, фракція "ЄС". Після того, як пройшли перемовини, фракція "Європейська солідарність" зайшла в президію парламенту, вимагаючи розгляду законопроекту. Через блокування голова ВР Руслан Стефанчук оголосив перерву в засіданні парламенту до наступного засідання.

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