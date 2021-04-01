Але аналітики кажуть, що це може бути не єдина причина посилення російської агресії на Донбасі.

Росія почала мобілізацію військ вздовж кордону України, і це новий виклик для адміністрації Джо Байдена. Хиткий режим припинення вогню між ЗСУ і російськими силами може остаточно бути зруйнованим.

Про це пише Wall Street Journal, додаючи, що російське стягування військ до кордону почалося після ескалації боїв вздовж лінії розмежування. Під час однієї атаки минулого тижня загинули 4 солдати ЗСУ, а ще двоє були поранені. У відповідь Україна у вівторок привела свою армію в бойову готовність. А підрозділи на сході й біля адміністративного кордону з окупованим Кримом були посилені.

Читайте такожNYT: Росія стягує тисячі військових до кордону УкраїниБайден боровся з махінаціями Кремля, такими як масивні кібератаки проти комп'ютерних систем США й втручання в американські вибори у 2020 році. Але ситуація в України - перша з тих, які включають пересування російських військ. Москва заперечує, що намагалася вплинути на американські вибори, так само як і причетність до кібератак. У Вашингтоні прес-секретар Держдепартаменту сказав, що США обговорюють ситуацію на Донбасі з союзниками по НАТО.

"Ми занепокоєні нещодавньою ескалацією російської агресії на сході України включно з порушенням режиму припинення вогню від липня 2020 року, що призвело до загибелі 4 солдатів України 26 березня й поранення ще двох", - заявили в Держдепартаменті.

У Пентагоні кажуть, що стежать за ситуацією. А голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі поговорив з колегами з України і Росії.

Аналітики кажуть, що Москва ще не стягнула до кордону достатньої кількості військ, щоб піти у відкритий наступ на Донбасі. Але Москва може спробувати спровокувати спалах боїв, щоб випробувати підтримку України з боку президента Джо Байдена. Перед новою мобілізацією військ міністерство оборони Росії оголосило проведення низки військових навчань менш ніж 100 кілометрів від українського кордону.

Читайте такожУ Путіна виправдовують розгортання військ біля кордону України - кивають на НАТОВиступаючи перед українським парламентом цього тижня, начальник Генерального штабу генерал Руслан Хомчак сказав, що навчання - це лише прикриття для стягування тактичних груп з усієї Росії до території України. І всі ці сили залишилися після закінчення навчань. Ця ситуація нагадує поведінку Росії після анексії Криму в 2014 році, коли Володимир Путін переправив військові підрозділи до українського кордону. На це вказав військовий експерт з московського Центру Аналізу стратегій і технологій Михайло Барабанов.

"На даний момент там кілька батальйонів тактичних груп з різних військових округів. Схожим чином зміцнення біля кордону відбувалося в 2014 і 2015 роках", - сказав він.

Барабанов пояснив, що на початку конфлікту 7 років тому низка полків з регіонів в глибині Росії були відправлені до українського кордону й залишилися там на постійній основі. Вони стали першою лінією підтримки російських сил на окупованих територіях Донецької і Луганської областей. Російський аналітик допускає, що нинішній рух російських військ може бути потрібен для збільшення чисельності й можливостей цих полків.

У свою чергу, старший науковий співробітник Естонського інституту зовнішньої політики в Міжнародному центрі оборони й безпеки в Таллінні Джеймс Шерр вважає, що Москва хоче перевірити, на скільки адміністрація Байдена підтримує Україну. Але окрім цього вона розчарована власним провалом у досягненні поставлених перед собою цілей.

Читайте такожAtlantic Council: Переговори про Донбас без України - це крах "Нормандського формату"В лютому уряд президента Володимира Зеленського пішов в наступ проти проросійського політика в Україні Віктора Медведчука, який тісно пов'язаний з Путіним. Київ закрив три його телеканали, а потім заморозив активи, заблокувавши можливість вести бізнес в країні. В рішенні закрити телеканали Зеленський сказав, що їх фінансувала "країна-агресор", маючи на увазі Росію.

Аналітик Інституту досліджень війни Мейсон Кларк, який спеціалізується на Росії, сказав, що Росія запустила кампанію з дезінформації на початку березня. В ній Москва звинувачувала Україну в "підготовці наступу" на Донецьк і Луганськ. За словами аналітика, підконтрольні Кремлю ЗМІ і прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков посилили це твердження.

Російські війська біля кордону України

30 березня Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак повідомив, що Росія зосередила вздовж державного кордону України та на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп і під виглядом підготовки до навчань планує ще підтягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози військовій безпеці України.

За словами Хомчака, останнім часом з різних регіонів РФ під виглядом контрольних занять за зимовий період навчання, підтримки бойової готовності та загальної підготовки до майбутніх стратегічних навчань «Захід-2021» Збройні Сили РФ здійснюють поступове нарощування військ уздовж державного кордону України – на півночі, на Сході та на півдні, а саме – у Брянській, Воронезькій областях. Окрім того, нарощування відбувається також в окупованій Росією АР Крим.

У Пентагоні заявляли, що їм відомо про пересування російських військ на кордоні з Україною, це питання США обговорюють з союзниками по НАТО.

1 квітня Кремль прокоментував зосередження військових сил Російської Федерації біля кордонів України, заявивши, що це не повинно нікого турбувати.

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Переклад: Лесь Димань