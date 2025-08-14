За словами президента України, ця сума вже відчутна для обороноздатності нашої країни.

Нова ініціатива НАТО з оборонної підтримки Prioritised Ukraine Requirements List (PURL), реалізована спільно з партнерами, вже дає відчутні результати: на сьогодні вже є 1,5 мільярда доларів на зброю для України, заявив президент України Володимир Зеленський.

У Telegram він зауважив, що завдяки цій ініціативі країни-члени Північноатлантичного альянсу можуть співпрацювати для закупівлі виготовленої у Сполучених Штатах Америки зброї для України. Президент додав, що це механізм, який "справді зміцнює нашу оборону".

"На сьогодні Нідерланди внесли 500 мільйонів доларів, спільний внесок Данії, Норвегії та Швеції сягнув 500 мільйонів доларів, а вчора Німеччина додала ще 500 мільйонів доларів. Це справді вагоме підсилення, і я вдячний Німеччині за цей важливий крок", - зазначив Зеленський.

За його словами, продовжується обговорення з іншими країнами. "Кожен внесок у межах PURL - це прямі інвестиції в нашу здатність захищати життя наших людей і наближати достойний мир. Дякую всім нашим союзникам за підтримку України", - підкреслив глава держави.

Що ще відомо про цю ініціативу

Як повідомляв УНІАН, 14 липня президент США Дональд Трамп та генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявили про новий механізм закупівлі зброї для України.

Передбачається, що європейські країни НАТО купуватимуть у США зброю та передаватимуть її Україні. Цей механізм отримав назву PURL, який перекладається як "Список пріоритетних потреб України".

Зокрема, Німеччина оголосила про виділення 500 мільйонів доларів на закупівлю у США зброї та боєприпасів для України в рамках програми PURL. Передбачається, що за ці гроші буде закуплено зброю, яку в Європі або не виробляють, або яку США можуть поставити швидше, ніж європейські партнери або Канада.

