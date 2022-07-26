Білоруській диктатор заявив, що нібито дії України "нікому не додають оптимізму".

Невизнаний лідер Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Україна нібито сама "підпалює бойовими вертольотами" власні поля із зерновими.

Заяву Лукашенка цитує "БелТА".

Білоруський диктатор впевнений, що українці "самі палять" свої поля задля створення "страшної картинки".

"Критична ситуація на світовому продовольчому ринку лише посилюється. Кадри пшеничних полів, що горять, спеціально підпалені бойовими вертольотами наших південних сусідів заради страшної картинки, нікому не додають оптимізму", - сказав Лукашенко.

Нагадаємо, що російські окупанти навмисне спалюють поля з урожаєм в Миколаївській області. Жоден комбайн вже не зможе зайти на поля, бо всюди вибухають снаряди. Люди, що залишилися в селах, виживають завдяки гуманітарці, щодня радіють, що дожили до ранку.

Крім того, поле з пшеницею горіло в Дніпропетровській області. У нього поцілили снаряди окупантів.

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