Заробляли на обʼєктах на окупованій території: НАБУ оголосили про підозру Шурмі

Загальна сума збитків, завданих державі, склала 141,3 млн грн.

НАБУ і САП викрили схему розкрадання коштів для виплат за "зеленим" тарифом. Про це повідомила пресслужба Національного антикорупційного бюро України.

Зазначається, що у справі є девʼять підозрюваних, серед яких ексзаступник керівника Офісу президента України. Прізвище підозрюваного не називається. Однак, за даними нардепа Ярослава Железняка, йдеться про Ростислава Шурму.

Крім нього, підозри також отримали колишній член наглядової ради НАК "Нафтогаз України", його брат – власник мережі українських та іноземних компаній, довірена особа ексвисокопосадовця, керівники та працівники підконтрольних підприємств, а також колишній комерційний директор АТ "Запоріжжяобленерго".

За даними слідства, у 2019-20 роках ексдепутат Донецької обласної ради разом із братом взяли під контроль низку підприємств, що виробляли електроенергію з альтернативних джерел. На території Василівського району Запорізької області вони збудували сонячні електростанції загальною потужністю близько 60 МВт та уклали договори з ДП "Гарантований покупець" про продаж електроенергії за "зеленим" тарифом.

Після початку повномасштабної війни РФ окупувала частину Запорізькій області, сонячні електростанції втратили зв’язок з Об’єднаною енергетичною системою України, зазнали пошкоджень, а персонал був евакуйований. Незважаючи на це, підконтрольні підозрюваним підприємства продовжували декларувати виробництво електроенергії та отримувати за неї оплату за "зеленим" тарифом, хоча фактично електроенергія не надходила до енергосистеми України.

"Вони звітували неправдиву інформацію про обсяги генерації та технічну готовність станцій, зокрема під час повного знеструмлення. Отримані гроші надалі виводили через пов’язані компанії. Загальна сума збитків – 141,3 млн гривень", – зазначили в НАБУ.

Інші підозри від НАБУ

Раніше НАБУ повідомили про підозру керівниці однієї з депутатських фракцій Верховної Ради України у пропозиції надання неправомірної вигоди народним депутатам України. Згодом стало відомо, що йдеться про очільницю фракції "Батьківщина" Юлію Тимошенко.

На опублікованих аудіо чутно, як людина, схожа на Тимошенко, давала вказівки щодо голосувань у Верховній Раді, які стосувалися останніх змін в уряді. Зокрема, звільнень Михайла Федорова та Дениса Шмигаля, а також відставки Василя Малюка з посади голови СБУ.

