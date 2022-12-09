Президент сподівається, що будуть і вагомі рішення для Української держави.

Президент Володимир Зеленський анонсував важливі міжнародні події наступного тижня.

"Сьогодні я представив українське бачення кроків до миру на Міжнародному форумі в Стамбулі. Там зосередився на продовольчій безпеці – на українських ініціативах, які додають нашій державі глобальної ваги. Це експортна зернова ініціатива та ініціатива Grain from Ukraine – "Зерно з України", - сказав глава держави у своєму вечірньому відеозверненні наприкінці 289-го дня війни.

Він наголосив, що на цих прикладах, прозорих і корисних для українського народу, для Чорноморського регіону й для всієї глобальної спільноти Україна демонструє, що повернути безпеку цілком реально.

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"Головне – рішучість. Пан президент Ердоган, який був на форумі, я впевнений, почув нашу позицію. Вже готуємося до дуже важливого наступного тижня – будуть вагомі міжнародні події. Провів сьогодні відповідні наради. Вірю: будуть і вагомі рішення для нашої держави", - зазначив Зеленський.

Експорт українського зерна

26 листопада розпочалась реалізації нової міжнародної ініціативи Grain from Ukraine, в рамках якої українське продовольство відправлятиметься до країн Африки та Азії.

Україна планує відправити з портів принаймні 60 суден до країн, які найбільше потерпають від продовольчої кризи і потребують термінової допомоги. Передбачається, що кожен корабель із зерном забезпечить потребу в продовольстві у середньому для 90 тис. людей.

Згодом перше судно з українським зерном, яке було відправлене в рамках ініціативи "Grain From Ukraine", прибуло до Ефіопії.