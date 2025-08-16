Зеленський наголосив, що Україна підтримує пропозицію Трампа щодо тристоронньої зустрічі.

Президент України Володимир Зеленський розповів, що провів "тривалу і змістовну" розмову з президентом США Дональдом Трампом після зустрічі лідерів США та РФ на Алясці. Про це український лідер повідомив у Telegram.

Він зазначив, що спочатку спілкувався з Трампом один на один понад годину, а потім до розмови приєдналися європейські лідери. Загалом говорили більш ніж півтори години.

"Україна знову підтверджує, що готова працювати максимально продуктивно заради миру. Президент Трамп поінформував мене про свою зустріч із російським керівником, про основні пункти розмови. Важливо, що сила Америки впливає на розвиток ситуації", - написав Зеленський.

Він наголосив, що Україна підтримує пропозицію Трампа щодо тристоронньої зустрічі Україна – Америка – Росія, адже ключові питання можуть обговорюватись лише на рівні лідерів.

Зеленський також повідомив, що відвідає Вашингтон на запрошення Трампа.

"Всі деталі по завершенню вбивств, по завершенню війни збираюсь обговорити з Президентом Трампом у Вашингтоні в понеділок. Вдячний за запрошення".

Він також наголосив на важливості того. щоб європейці були залучені на всіх етапах заради надійного гарантування безпеки разом з Америкою.

"Ми обговорили позитивні сигнали від американської сторони щодо участі в гарантуванні безпеки Україні. Продовжуємо координувати наші позиції з усіма партнерами", - написав Зеленський.

Зустріч Трампа і Путіна - наслідки

Трамп і Путін під час саміту на Алясці досягнули попередньої домовленості про "повітряне перемир'я" до тристоронньої зустрічі лідерів, повідомив кореспондент The Economist Олівер Керрол.

У свою чергу сенатор-республіканець Ліндсі Грем передбачив, що російсько-українська війна може закінчитися до Різдва, але тільки в тому випадку, якщо відбудеться тристороння зустріч між президентом США Дональдом Трампом, президентом Росії Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським.

