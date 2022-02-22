Засідання РНБО ще триває.

Президент України Володимир Зеленський найближчим часом оголосить, до яких кроків вдасться Україна після визнання президентом РФ Володимиром Путіним терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР".

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.

"Засідання РНБО продовжується. Президент, за необхідності, найближчим часом збере знову всіх членів РНБО. Ми засідання не закривали. На засіданні було заслухано сектор безпеки та оборони стосовно стану справ на наших кордонах і в нашій країні. Була окрема доповідь генерального прокурора Ірини Венедиктової. Найближче засідання, у разі необхідності, відбудеться найближчим часом. Всі члени РНБО знаходяться на своїх робочих місцях. Сектор переведений у режим роботи 24/7", - сказав він.

Також Данілов додав, що стосовно долі дипломатичних відносин з РФ – на це питання президент дасть відповідь у своєму виступі.

Також у виступі президента буде офіційна реакція на рішення Путіна щодо визнання "Л/ДНР". "Дочекайтеся виступу президента", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 21 лютого, президент Росії Володимир Путін ухвалив рішення про визнання терористичних угруповань "ДНР" та "ЛНР". Про це він заявив у ході телезвернення ввечері. "Вважаю за необхідне ухвалити давно назріле рішення - негайно визнати незалежність і суверенітет "ДНР" і "ЛНР". Прошу Федеральні збори РФ підтримати це рішення, а потім ратифікувати договори про дружбу і взаємодопомогу з обома "республіками", - заявив президент країни-агресора.

Офіс генерального прокурора України відкрив кримінальне провадження у зв'язку із закликами до вчинення умисних дій з метою зміни меж території України.

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