Президент наголосив на необхідності відновити в повному обсязі фінансування космічної системи «Січ-2-1».

Президент України Володимир Зеленський назвав розвиток ракетно-космічної галузі ключовим елементом національної безпеки й оборони в умовах військової агресії.

Читайте такожBloomberg: Польоту Гагаріна 60 років, для Москви такі великі речі в минуломуПро це він повідомив на своїй сторінці у Facebook. «Романтична мрія, що стала стратегічним напрямком. Такими словами я б охарактеризував космічну галузь. 60 років тому відбувся перший політ людини в космос. Без зайвої скромності скажу, що без України він був би неможливим. Українські конструктори відігравали ключову роль у реалізації радянської космічної програми. До ґрунтовних розрахунків учені додали віру в те, що можна дотягнутися до зірок. І в них усе вийшло», - зазначив Зеленський.

За словами президента, зараз Україна входить до «клубу космічних держав» і посідає гідне місце серед 13 його учасників. Попри всі виклики, українські конструктори продовжують проектування та запуск супутників, пілотованих кораблів, орбітальних станцій.

Зеленський наголосив, що завдання держави у космічній галузі зараз складається з двох пунктів: «Ми маємо зберегти все, що зроблено старшими поколіннями. І водночас – докладати всіх зусиль, щоб успіхи минулих років були не єдиними. Наше покоління має зробити свій помітний внесок у розвиток ракетно-космічної галузі».

«В умовах військової агресії цей напрямок необхідно вважати ключовим елементом національної безпеки й оборони. Це ще один стимул відновити лідерство та статус провідної аерокосмічної держави», - підкреслив глава держави.

Він вважає, що заявлені плани необхідно втілювати у конкретних кроках.

«Створення державної космічної програми впорядкує наші наміри і дасть розуміння, що і як ми будемо робити, аби досягти масштабної мети з утвердження галузі», - зауважив Зеленський.

Також, підкреслив він, необхідно в повному обсязі відновити фінансування стратегічно важливих проектів, зокрема космічної системи «Січ-2-1». Уряд нещодавно ухвалив постанову, яка дасть змогу виділяти більше грошей, але навіть цього замало.

«Світ очікує від нас нових підходів. У нас є і прагнення, і всі можливості з новою силою заявити про себе. На порядку денному – оптимізація галузі, розвиток державно-приватного партнерства, міжнародна кооперація. Далі – досягнення Україною асоційованого членства у Європейському космічному агентстві», - додав президент України.

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Автор: Костянтин Гончаров