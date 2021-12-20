Володимир Зеленський вважає, що саме запровадження санкцій ще до ескалації допоможе їй запобігти.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі не бачить передумов, які б запобігли подальшій ескалації з боку Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на спільній прес-конференції із президентом Литовської Республіки Гітанасом Наусєдою та президентом Республіки Польща Анджеєм Дудою у рамках "Люблінського трикутника".

Зеленський наголосив, що санкції проти Росії необхідно вводити не після ймовірної ескалації, а до того, як вона відбудеться.

На його думку, саме запровадження санкцій ще до ескалації допоможе їй запобігти.

"Передумов, чому Російська Федерація зробить крок назад, я, чесно кажучи, не бачу. Тому я вважаю, навпаки, що повинні бути потужні превентивні речі, потужні серйозні санкції, щоб навіть не було жодної думки щодо ескалації у будь-якому регіоні. Тому що ми бачимо, що вже питання пов’язане не тільки з Україною, а з будь-якою державою Євросоюзу", - зазначив президент.

Нарощування військ РФ на кордонах з Україною

Нагадаємо, з кінця жовтня в західних ЗМІ почали з'являтися публікації про збільшення кількості російських військ і техніки поблизу кордонів України. Ці маневри викликали серйозну стурбованість в урядових колах США і Європи.

21 листопада керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов повідомив, що Росія сконцентрувала біля кордону з Україною 92 тис. військовослужбовців і готується до вторгнення в кінці січня – початку лютого 2022 року.

Своєю чергою міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що РФ розмістила біля кордонів України, на окупованих територіях в Криму та окремих районах Донецької та Луганської областей 115 тис. військовослужбовців.

Москва заперечує звинувачення у підготовці до нападу на Україну і вказує на активізацію сил НАТО біля російських кордонів.

Разом з тим США і ЄС пригрозили РФ серйозними санкціями у разі нового вторгнення в Україну.

Автор: Антоніна Доломанжи