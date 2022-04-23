Президент зазначив, що риторика Росії на перемовинах поступово змінювалася.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що риторика російських перемовників поступово змінювалася. Спочатку вони ставили ультиматум, а згодом погодилися на дипломатичний діалог.

Про це президент повідомив під час прес-конференції.

"Спочатку це був ультиматум. Потім риторика цього ультиматуму почала змінюватись саме через об'єднання нашого народу. Потім ультимативні пункти почали пропадати та розпочалися переговори. Потім у Туреччині було підготовлено комюніке, на яке, наскільки мені відомо, РФ спочатку позитивно відреагувала, а потім вони отримали всередині держави високий рівень критики від народу, тому що через ЗМІ прищепили ненависть до України. І тоді, як я знаю, вони дали відповіді на це комюніке. З цими відповідями наші підгрупи працюють", - повідомив Зеленський.

Президент підкреслив, що найактуальнішими питаннями залишаються гарантії безпеки та нейтральність, доля Донбасу та Криму.

"Я вважаю, що більше питання не існує. Все інше – це політичні понти", - додав він.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський дає велику прес-конференцію, присвячену ситуації в Україні та відбиттю російської агресії. УНІАН веде пряму трансляцію.

Зокрема, Зеленський заявив, що Україна вийде з мирних переговорів в разі проведення "референдуму" РФ в Херсоні та в разі знищення захисників Маріуполя.

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