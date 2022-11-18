Попереднє очне засідання Радбезу за участю Путіна було 21 ще лютого.

Президент Російської Федерації Володимир Путін уперше за час війни особисто був присутній на засіданні Ради безпеки, а не вмикався по відеозв'язку.

"Оперативна нарада Радбезу була організована в очному форматі, хоча від початку пандемії коронавірусу Путін традиційно проводив такі засідання за допомогою відеоконференц-зв'язку, за винятком великих засідань Радбезу", - пише пропагандистське видання РИА Новости.

За даними "Агентства", попереднє очне засідання Радбезу за участю Путіна було 21 лютого – тоді обговорювали "визнання незалежності" псевдореспублік "ЛНР" і "ДНР".

Відео дня

"Спецоперація" Росії в Україні

З моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну внаслідок обстрілів російських загарбників загинули десятки тисяч людей. Протягом перших місяців повномасштабної війни російська пропаганда пояснювала вторгнення в Україну термінами "демілітаризація" та "денацифікація". Однак останній не прижився, оскільки росіяни його не розуміли.

Згодом в Радбезі РФ заговорили уже про "десатанізацію" України, де нібито зараз діють сотні сект.

Після початку повномасштабної війни публічні виходи Путіна стали дуже обмеженими. Як заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов, Путін використовує щонайменше трьох двійників. Для більшої схожості з очільником Кремля їм зробили пластичні операції.

Вас також можуть зацікавити новини: