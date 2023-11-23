Ситуація на українсько-польському кордоні залишається напруженою.

Перед пунктом пропуску "Медика" на в'їзд в Україну на кордоні з Польщею черга з вантажівок налічує близько 1500 авто.

Як повідомляє Державна митна служба України, на пункті пропуску "Шегині" - "Медика", який польські перевізники блокують з 23 листопада, пропуск автобусів та легковиків здійснюється у звичайному режимі, проте вантажні транспортні засоби не пропускають взагалі.

Зі сторони України реальна черга наразі відсутня. У системі електронної черги в очікуванні перебуває близько 1000 авто.

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Пункт пропуску "Рава-Руська" - "Хребенне" також заблоковано. Черга вантажних автомобілів на польській стороні становить 600 авто. У системі "еЧерга" наразі зареєстровано 1022 вантажівки.

Також триває блокування пункту пропуску "Краківець" - "Корчова". Черга у напрямку "в’їзд в Україну" з вантажних автомобілів на польській стороні налічує понад 1700 одиниць.

Крім того, польські перевізники блокують пункт пропуску "Ягодин" - "Дорогуск". Станом на ранок 23 листопада перед пунктом пропуску накопичилося 800 вантажівок на в'їзд, на виїзд очікує 100 транспортних засобів. У системі "еЧерга" зареєстровано 2239 транспортних засобів на виїзд з України.

"Водночас за непідтвердженою інформацією є наміри поширити блокування також на пункт контролю "Нижанковичі" - "Мальховіце". Там електронна черга з вантажних автомобілів на виїзд з України зросла з 1300 до 2000 автомобілів", - йдеться в повідомленні.

Ситуація на українсько-польському кордоні

Як повідомляв УНІАН, 6 листопада польські страйкарі заблокували рух вантажного транспорту в напрямку трьох найбільших пунктів пропуску "Ягодин-Дорогуськ", "Краковець-Корчова" та " Рава-Руська-Гребене". З початком повномасштабної війни Єврокомісія скасувала систему дозволів на вантажні перевезення для українських транспортерів для перевізників з України. Тому польські перевізники вимагають повернути українським перевізникам дозволи.

23 листопада перевізники з польської сторони розпочали блокування руху вантажних транспортних засобів на вже четвертому пункті пропуску на кордоні з Україною. Блокування руху може тривати з 23 по 26 листопада.

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