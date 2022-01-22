Президент України подякував президенту Єврокомісії за фінансову підтримку, яку Європейський Союз надає нашій державі.

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Про це повідомляє прес-служба Офісу глави держави.

Зеленський і фон дер Ляєн домовилися продовжувати спільні скоординовані зусилля з метою недопущення ескалації конфлікту на кордонах України.

Співрозмовники обговорили поточні виклики для європейської енергетичної безпеки. Також ішлося про підготовку до проведення в Україні міжнародного енергетичного бізнес-форуму, про який було домовлено під час спілкування у листопаді. Глава держави привернув увагу до загроз для України та всієї Європи, які створить можливий запуск "Північного потоку – 2".

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Президент України подякував президенту Єврокомісії за фінансову підтримку, яку Європейський Союз надає нашій державі.

"Було обговорено напрями розширення подальшої фінансової допомоги Україні з боку ЄС", - додали в прес-службі Офісу президента.

Як повідомляв УНІАН, очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що Росію чекають посилені санкції у разі повномасштабного вторгнення в Україну та порушення міжнародних прав.