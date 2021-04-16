За словами президента, з початку року на Донбасі загинули 30 українських військових.

Президент України Володимир Зеленський обговорив з президентом Франції Еммануелем Макроном у форматі "віч-на-віч" та з канцлером Німеччини Ангелою Меркель під час відеозустрічі загострення безпекової ситуації на сході України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час спілкування з представниками українських та іноземних ЗМІ в Парижі, трансляція заходу велася на сторінці Офісу президента у Facebook.

Деталі перемовин

"У нас було дві частини зустрічі: спочатку з президентом Макроном, потім через відеозв’язок підключилася пані Меркель. Путін не підключився, і мені важко відповісти, що б я йому сказав, якби таке підключення відбулося. Хоча я був налаштований, щоб ми всі вчотирьох підключилися", - зазначив він.

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Зеленський зауважив, що під час засідань лідерів "нормандського формату" були обговорені питання безпекової ситуації на сході України та деокупації українських територій.

"Ми проговорили безпекову ситуацію на сході нашої країни, режим припинення вогню, який діяв з 20-их чисел липня 2020 року. Він діяв дуже непогано. У нас дійсно була обмежена кількість летальних випадків, але, на жаль, з другої половини грудня 2020 року – з початку січня 2021 року ми побачили ускладнення ситуації на контактній лінії - збільшення кількості пострілів. Про усі ці випадки я детально розповів Макрону, а потім Меркель", - розповів президент.

Ситуація на Донбасі

Зеленський також наголосив на загостренні ситуації на сході України. "Тільки цього року загинули 30 українських військових, більшість - не через випадкові постріли, про що кажуть бойовики чи представники російської влади. Більшість цих вбивств було здійснено через прицільний снайперський вогонь", - додав він.

Президент зауважив, що всі відповідні докази: відео, фото - передані ОБСЄ Українською стороною Спільного центру з контролю та координації.

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Автор: Костянтин Гончаров