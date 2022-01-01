Президент наголосив на важливості звільнення окупованих Росією територій та полонених українців.

Президент України Володимир Зеленський у своїй новорічній промові згадав про олігархів, ціни на газ та ринок землі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час новорічного звернення до українців.

"Ми прожили цей рік разом. І проводимо його разом. Цей рік був різним, і були речі, які хотілося б забути. Але були ті, що в колі рідних та близьких хочеться пригадати", - сказав президент.

Зокрема, він згадав, як "круто виступали наші спортсмени на змаганнях по всьому світу, а на диванах по всій країні виступали сльози у нас на очах".

Читайте такожЗеленський та Байден проведуть телефонну розмову: названо датаГлава держави нагадав, як українці раділи кожній медалі олімпійців та паралімпійців, вболівали за боксера Олександра Усика, збірну України з футболу на Євро та представників України на Євробаченні.

"Здається, здобували кожну медаль разом. Бігли поруч з ними, перепливали басейни й боролися разом з Беленюком. Як усі жартували, що вперше політик і народний депутат не вивозить, а привозить золото в Україну!...", - додав Зеленський.

Він також зазначив, що цьогоріч свій День Незалежності Україна святкувала майже тиждень, а святкування на Майдані Незалежності відвідали понад сто лідерів і представників держав з усього світу.

"І не партнери України. Кожен, хто прилетів розділити з нами радість, став другом України. А кожен, хто бачив парад нашого війська і "Мрію" над Хрещатиком, став фанатом України. Але найголовніше – ким стали ми. Ще більше закоханими в Україну. І більш упевненими в собі. Більш дорослими. Нас нарешті об’єднало не лихо, а свято. Ми вчимося єднатися. Вчимось єднатися не проти когось, а за себе. Вчимося поважати одне одного й самих себе. А тому ми не чекаємо, поки світ вирішить наші проблеми і хтось поверне нам нашу землю за нас", - заявив президент.

Зокрема, він уточнив, що Україна "зібрала світ" задля звільнення Криму і цьогоріч "Крим – це Україна!" пролунало голосом не тільки України, а ще 46 учасниць "Кримської платформи".

За словами Зеленського, Україна повернула Крим у світовий порядок денний, щоб колись можна було сказати: "Ми повернули Крим в Україну", а також повернути усіх полонених.

Читайте такожВ Україні можуть з'явитися "засновники державної незалежності": подано законопроект"А як ми налякали олігархів? Вперше вони бояться закону. Одного закону. Настільки бояться, що лякають всіх нас. Лякали, що ми замерзнемо. Але ціни на газ для наших громадян не зросли. І це факт. Лякали, що ми будемо голодні. А ми вперше зібрали понад 100 мільйонів тонн урожаю. І це рекорд для незалежної держави.

До речі, зібрали на землі, яку мали вивезти вагонами. Принаймні так нас лякали. Але ринок землі запустився. Мільйони українців стали реальними власниками своєї землі", - сказав він.

Глава держави підкреслив, що позитивно про запуск ринку землі висловилися усі міжнародні партнери України, про яких "лякали, що вони від нас відвернуться".

Як раніше повідомляв УНІАН, в останні хвилини 2021 року президент України Володимир Зеленський звернувся до українців з новорічним привітанням.

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