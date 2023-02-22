На його думку, найбільші поразки датуються ще 2014 роком.

Очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що найбільшими перемогами України під час війни з РФ є звільнення від окупантів Херсона, а також Київської та Харківської областей.

"Перемоги, це відкидання ворога з Київського напрямку, це дії на Харківському напрямку та повернення контролю над містом Херсон", - розповів він у інтерв'ю Forbes Ukraine.

Водночас, на його думку, головними поразками є окупація Криму та частини Луганська і Донецька у 2014 році, прорив росіян в районі Волновахи на першому етапі війни та поразка в районі Сєверодонецька після повномасштабного вторгнення РФ.

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"Я буду казати субʼєктивно. Перша найбільша поразка – тимчасова поразка України в районі Сєверодонецька. Друга – перший період війни, коли була проламана лінія в районі Волновахи. І третя, це буде загальна відповідь, це те, що ми допустили у 2014 році тимчасову окупацію Донецької та Луганської областей, автономної республіки Крим. Ось три найбільші наші поразки, але вони всі виправлені", - наголосив Буданов.

Війна в Україні: останні новини

Як раніше повідомляв УНІАН, біля Кремінної ворог напередодні намагався прорвати оборонні позиції українських воїнів, але наступ не вдався.

За даними Генштабу, окупанти наступають на п'ятьох напрямках: Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському.

Українські бійці з початку повномасштабної війни ліквідували понад 145 тисяч російських окупантів.

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