Трамп зробив різку заяву про допомогу України у захисті від дронів Ірану

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що йому "не потрібна допомога" України у питання протидії іранським безпілотникам на Близькому Сході.

"Остання людина, від якої нам потрібна допомога, – це Зеленський", – сказав американський лідер в інтервʼю NBC News.

Примітно, що Трамп таки відмовився коментувати, чи прийняли США допомогу України у сфері технологій перехоплення дронів.

Відео дня

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомляв, що країни Близького Сходу звернулися до Києва із проханням поділитися досвідом перехоплення іранських дронів "Шахед" під час російських атак.

"Саме тому ми вже направили групи експертів до трьох країн", – додав глава держави.

Трамп про санкції проти РФ та переговори щодо війни

Коментуючи рішення щодо скасування частини санкцій проти російської нафти у той момент, коли ціни на неї стрімко зростають, президент США сказав: "Я хочу, щоб у світі була нафта. Я хочу мати нафту".

При цьому він запевняє, що санкції, запроваджені після вторгнення Росії в Україну у 2022 році, "будуть відновлені, щойно криза мине".

Коли Трампа запитали про критику з боку деяких іноземних лідерів щодо скасування санкцій, він уникнув прямої відповіді і спрямував свій гнів на президента України:

"Я здивований, що Зеленський не хоче укладати угоду. Скажіть Зеленському, щоб уклав угоду, бо Путін готовий до угоди. З Зеленським набагато складніше домовитися".

Війна на Близькому Сході і Україна

На тлі військової операції США та Ізраїлю проти Ірану низка країн зацікавилася українським досвідом у протидії іранським безпілотникам. Україна вже відправила фахівців до трьох країн.

Про придбання українських безпілотників для зміцнення своєї оборони замислилися і в уряді Японії. Джерело в Міноборони Японії повідомило журналістам, що Україна неодноразово модернізувала свої дрони за короткий проміжок часу на основі реального бойового досвіду, що збробило їх надзвичайно ефективними.

