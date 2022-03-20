Український президент зазначив, що Путін знаходиться в інформаційному міхурі, який створював роками.

Ствердження президента РФ Володимира Путіна про нібито "неонацистів" в Україні означають, що глава Кремля здатний на "дуже страшні і небезпечні кроки".

Про це президент України Володимир Зеленський заявив в ефірі американського телеканалу CNN.

Український президент зазначив, що Путін знаходиться в інформаційному міхурі, який створював роками.

"Я не боюся нічого, крім людей, але справа в тому, що, якщо він серйозно ставиться до цієї заяви, він може бути здатний на дуже жахливі кроки... Якщо він серйозно ставиться до цього (заяв про неонацистів — ред.), якщо він думає, що це його місія завоювати нашу територію, і якщо він бачить ознаки неонацистів в нашій країні, то виникає багато питань, що він ще здатний зробити заради своїх амбіцій, заради своєї місії", - зазначив Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, в інтерв'ю американській телекомпанії Володимир Зеленський повідомив, що є компроміси, на які Україна не може піти в переговорах з Путіним.

Також він розповів, що Україні не стати членом НАТО.