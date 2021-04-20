За словами нардепа Євгена Шевченка, фракція знала про його поїздку до Білорусі.

Нардеп від "Слуги народу" Євген Шевченко заявив, що не боїться бути виключеним з фракції "Слуга народу" через зустріч з Олександром Лукашенком, легітимність якого Україна не визнає.

Про це нардеп сказав в ефірі телеканалу "Наш".

"Я завжди заявляв, що якщо фракція прийме рішення мене виключити, то це проблема фракції, а не моя. Я не тримаюся за фракцію", - сказав Євген Шевченко.

За його словами, фракція знала про його поїздку до Білорусі.

"Я керівництву фракції доповідав, що я поїду до Мінська на зустріч з президентом Лукашенком. А там я не знаю - доповідали вони далі на Банкову або в МЗС... Я вважаю, що взаємини з Білоруссю, з Казахстаном нам необхідно підтримувати, тому що це зв'язки економічні, дружні, між людьми. Коли у нас відносини погіршуються, страждають насамперед прості люди", - сказав Шевченко.

Нардеп розповів, що з Лукашенком він говорив про те, як «налагодити відносини». Також він зазначив, що Лукашенко і вся Білорусь нібито «налаштовані дуже позитивно щодо України».

Читайте також"Діє як приватна особа": у СН прокоментували зустріч свого нардепа з Лукашенком

"Образ ніяких немає (у Білорусі на Україну - ред.)... це була ознайомча, душевна бесіда", - сказав нардеп.

Також Шевченко стверджує, що своєю поїздкою до Мінська він не порушував закон "про статус народного депутата", в якому прописано, що нардеп має право на відносини з представниками інших держав в рамках своїх повноважень.

"Я не порушую своїх повноважень - не лізу в справи президента, його політику, але економічна дипломатія - це мій рівень. Мене цікавить розвиток промисловості, торгових відносин... Тут свою суб'єктивну думку з приводу того, що "зрада", нехай всі залишать при собі", - заявив Шевченко.

Зустріч нардепа Шевченка з Лукашенком

Народний депутат від "Слуги народу" Євген Шевченко зустрівся з Олександром Лукашенком в Білорусі.

При цьому Україна не визнає легітимність перебування Лукашенка на посаді президента РБ, з урахуванням ходу виборчої кампанії в Білорусі і жорстокого придушення протестів проти результатів президентських виборів 2020 року.

Після президентських виборів режим Лукашенка неодноразово робив недружні заяви на адресу України, звинувачуючи її у втручанні у внутрішні справи Білорусі.

Фракція "Слуга народу" обговорить поведінка депутата Євгенія Шевченко на найближчому засіданні.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Денис Прядко