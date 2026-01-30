Те саме, що зустрічатися в Києві: Зеленський відповів на пропозицію РФ приїхати до Москви

Президент наголосив, що Україна хоче "конструктивно домовитися про реальне закінчення війни".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що його зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним у Москві неможлива. Про це він сказав на зустрічі із журналістами, пише Суспільне.

"Безумовно, це неможливо, щоб я зустрічався з Путіним в Москві. Це так само як з Путіним зустрічатись в Києві. Я можу запросити його в Київ, нехай приїжджає. Публічно запрошую його, якщо він наважиться, звісно", - зазначив президент України.

Він додав, що Україна хоче "конструктивно домовитися про реальне закінчення війни", і про зустріч, "яка може стати результативною".

"Але якщо хтось не хоче зустрічатись, але не може собі дозволити сказати про це прямо з якоїсь причини, то тоді звучать ці запрошення в Москву", - пояснив Зеленський.

Також президент пояснив, що зустріч на рівні лідерів має вирішити питання, щодо яких переговорні групи не мають мандата, зокрема щодо територій. Крім того, сказав, що оцінює склад російської делегації в Абу-Дабі як "вищий" порівняно з попередніми раундами.

Кремль пропонує Зеленському приїхати у Москву

Як повідомляв раніше УНІАН, у Кремлі допустили проведення переговорів між Зеленським та Путіним, але тільки в Москві.

"Ми поки що говоримо про Москву. Міркування про інше місце для переговорів недоречні", - сказав напередодні журналістам речник російського диктатора Дмитро Пєсков.

Крім того, він дорікнув Зеленському за те, що той не відреагував на повторне запрошення на переговори з російським диктатором Володимиром Путіним у Москві.

