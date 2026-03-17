Росія зменшила випуск ракет: Зеленський розкрив плани Кремля

Тисячі ракет до "Петріотів" не можуть зупинити десятки тисяч "Шахедів". Зеленсьекий розповів, що робити в такій ситуації.

Росія вирішила провести перерозподіл ресурсів, внаслідок чого почала випускати менше ракет, зробивши акцент на ударні безпілотники.

Про це сказав президент Володимир Зеленський в інтерʼю виданню New York Post. "Росія зменшує виробництво ракет і спрямовує фінанси на збільшення виробництва дронів. Сьогодні російська атака по Україні – це 350–500 дронів на добу. Росія хоче вийти у 2026 році на 600–800 дронів, але загальна мета в них – 1000 дронів на добу. Ця кількість має збиватися дронами-перехоплювачами, і на неї потрібно мати близько 2–3 тис. перехоплювачів, не менше", - відзначив глава держави.

Водночас, Зеленський сказав про переваги українського досвіду. "Дрон-перехоплювач коштує $3–$5 тис., тобто на один"Шахед" йде близько $10 тис. , а ракета до "Петріота" коштує $4 млн. Україна витрачає для збиття дрона 10 тисяч доларів, а країна Близького Сходу – 4 мільйони. Саме цей досвід ми пропонуємо", - підкреслив Зеленський.

Використовувати ракети-перехоплювачі від "Петріот" для збиття "Шахедів" нераціонально

Як пояснив глава держави, тисячі ракет від "Петріот" не можуть зупинити десятки тисяч "Шахедів":

"Один такий дрон дешевший у 40 разів, ніж одна ракета "Петріот". Тому з погляду часу виробництва і вартості ракет неможливо змагатися з дронами. Просто не вистачить сил".

Як закрити небо від "Шахедів"

Президент нагадав, що в України є вся система протиповітряного захисту, окрім антибалістичного.

"В США є прекрасні антибалістичні системи. Об’єднуючи дві ці сили, можна закрити небо над будь-якою державою, на яку йде масована атака, і захистити не лише цивільних та військових, а й важливі обʼєкти. У перспективі дрон не має обмеження у відстані. Сьогодні він летить на 100 км, завтра це буде тисяча, а післязавтра – 10 тис.", - зауважив Зеленський.

У зв’язку з цим, як наголосив президент, треба будувати сучасний захист.

"Сьогодні Україна – номер один у цих технологіях, а США – найефективніша, найсильніша армія у світі. Якщо ми говоримо про реальний обмін безпекою, гарантіями безпеки і досвідом, ми відкриті. Америка допомагала нам з початку війни, Європа також підтримувала, і ми змогли вистояти. Саме через те, що ми вистояли, ми розвивались. Це реальна партнерська пропозиція", - переконаний Зеленський.

Союзники мають об’єднувати технології і досвід для зміцнення безпеки

"Я дуже хотів би, щоб США не сприймали Україну як країну, яка тільки просить. Це не так. Україна захищає інтереси і цінності. Безумовно, Америка права, коли каже, що вона далі, ніж Європа, від цієї війни. Це зрозуміло. Але ми бачимо союзників США на Близькому Сході, і ми бачимо, що і хто їм загрожує", - зазначив президент України.

Зеленський підкреслив, що війна не так далеко, як нам здається.

"Нам потрібно діяти максимально швидко, і прокинутися треба всьому світові. Більше не працює так, що хтось може собі купити сучасну зброю або здійснювати видобуток нафти та газу і бути в безпеці. Безпека зʼявляється тоді, коли є найсучасніші технології і їх постійно розвивають", - вважає глава держави.

На його думку, якщо не розробити швидкого рішення, не об’єднатись із союзниками технологіями й експертизою, яка прийшла з війною, якщо не буде боєздатного безпекового союзу, то і буде війна. "Війна приходить, коли ти слабкий або один. Вороги бачать, коли союзи розділені", - вважає Зеленський.

ВІйна в Україні і на Близькому Сході

Як повідомляв УНІАН,політик і посол Роман Безсмертний висловив переконання, що країни демократичного світу повинні координувати зусилля для пошуку спільних рішень з метою підтримки України та Ізраїлю та раціонально використовувати дефіцитні ресурси.

Інакше, за його словами, війни для обох країн можуть значно розтягнутися у часі.

Вас також можуть зацікавити новини: