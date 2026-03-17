Трамп вистрілив собі у ногу: війна в Ірані розігнала ціни на пальне у США до рекордів

Зростання цін на пальне може позначитися на перспективах Трампа на проміжних виборах до Сенату та Палати представників.

Ціна на дизельне паливо в США вперше з грудня 2022 року перевищила 5 доларів за галон. Вартість пального зросла через війну в Ірані та фактичне блокування Ормузької протоки для переважної більшості кораблів, повідомляє Bloomberg.

За даними Американської автомобільної асоціації, 16 березня середня роздрібна ціна дизеля у США сягнула 5,044 долара за галон (що еквівалентно близько 58-60 гривень за літр за актуальним курсом).

Bloomberg зазначає, що ціни на дизельне паливо зросли швидше, ніж на більшість інших нафтопродуктів, оскільки нафтопереробні заводи Перської затоки - основний постачальник цього палива до США, а трафік через Ормузьку протоку суттєво обмежено. Видання вважає, що зростання цін на дизель позначиться на американській економіці.

"Дизельне паливо - життєво важливий ресурс для вантажних перевезень, сільського господарства та будівельної галузі США, і будь-який стрибок роздрібних цін матиме наслідки для економіки в цілому", - зазначають журналісти.

Крім того, за даними Управління енергетичної інформації США, ціни на мазут для опалення житлових будинків також піднялися вище 5 доларів.

Журналісти зазначають, що тривале зростання цін на паливо може негативно позначитися на перспективах проміжних виборів до Сенату та Палати представників для президента США Дональда Трампа та республіканської партії в цілому.

Через бойові дії Ірані та фактичне блокування Ормузької протоки для переважної більшості кораблів ціни на нафту суттєво зросли. Вартість марки Brent 17 березня знову перевищила 100 доларів за барель.

Через бойові дії в Ірані ціни на пальне у США зросли. На початку березня, вартість дизельного пального у Штатах оновила майже трирічний максимум, підскочивши до 4,33 долара за галон.

