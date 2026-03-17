Українська 'Павутина' продемонструвала вразливість західних армій, – Business Insider

Проведена українськими спецслужбами в червні 2025 року операція "Павутина" із застосуванням безпілотників стала важливим сигналом для західних армій. Вона продемонструвала, наскільки ефективними можуть бути відносно дешеві дрони проти дорогої військової техніки, пише Business Insider.

Йдеться про масштабну атаку безпілотників на російські авіабази "Дягілево", "Оленья", "Іваново", "Біла", під час якої було пошкоджено та знищено понад 40 літаків російської стратегічної авіації. Ця атака стала однією з найзнаковіших операцій із використанням дронів за час ведення війни в Україні. Загальний збиток, за оцінками аналітиків, завдав росіянам збитків на суму близько 7 мільярдів доларів.

Експерти відзначають, що ця операція продемонструвала ключову особливість сучасної війни: дешеві безпілотники здатні завдавати серйозної шкоди дорогим і високотехнологічним системам озброєння. Відносно недорогі засоби ураження можуть знищувати техніку, вартість якої обчислюється сотнями мільйонів доларів.

Відео дня

За словами військових фахівців, саме такий тип загрози зараз змушує армії країн НАТО переглядати свої підходи до оборони. Захист великих баз, аеродромів і складів стає складнішим, ніж раніше, оскільки невеликі дрони можуть проникати на територію військових об'єктів, обходячи традиційні системи протиповітряної оборони.

В армії США вже почали активно вивчати досвід України, пише видання. За словами директора курсу підвищення кваліфікації з застосування безпілотних літальних апаратів в армії США, розробленого для прискорення навчання веденню бойових дій з використанням малих дронів, майор Рейчел Мартін заявила виданню Business Insider, що українська операція "Павутина" – це "єдиний захід, про який я розповідаю своїм студентам". За її словами, подібні операції демонструють, що навіть обмежені ресурси можуть призвести до знищення стратегічно важливої техніки.

На тлі цього американські військові розширюють програми підготовки операторів безпілотників і збільшують закупівлі дронів. У найближчі роки США планують придбати сотні тисяч безпілотних систем різного призначення.

Генерал-лейтенант Ендрю Гебара, заступник начальника штабу зі стратегічного стримування та ядерної інтеграції ВПС США, заявив, що "проривні" технології, такі як безпілотники, використані у війні в Україні, "матимуть серйозні наслідки не тільки для наших бомбардувальних або ядерних сил, але й для будь-якої критично важливої інфраструктури".

Відставний маршал авіації Грег Багвелл, який прослужив 36 років у Королівських ВПС Великої Британії та обіймав посаду директора з питань спільних бойових дій, заявив, що операція "Павутина" містить важливі уроки, які повинні засвоїти союзники по НАТО.

Водночас експерти підкреслюють, що дрони не є універсальною зброєю. Вони здатні істотно змінити характер бойових дій, однак не можуть повністю замінити традиційні засоби озброєння – артилерію, авіацію або ракетні системи.

Проте досвід війни в Україні вже став одним із ключових джерел уроків для західних армій. Військові аналітики вважають, що масове використання безпілотників відіграватиме дедалі важливішу роль у майбутніх конфліктах.

Особливості спецоперації "Павутина"

Після успішної атаки на російські аеродроми 1 червня 2025 року СБУ відзвітувала про пошкодження понад 40 літаків під час операції "Павутина". Начальник управління комунікацій командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат нагадав, що з перших днів повномасштабного вторгнення противник застосовував для атак по Україні літаки-носії стратегічної авіації.

Після розкриття деталей видання CNN повідомило з посиланням на свої джерела, що Україна передавала міністру оборони США Піту Хегсету регулярні оновлення щодо спецоперації "Павутина".

Як повідомив оглядач The Washington Post Макс Бут, атака України на російські аеродроми зіграла таку ж роль у військовій історії, як і атака Японії на Перл-Харбор у 1941 році, повністю переписавши правила ведення війни. Так і Україна виявила вразливість авіабаз по всьому світу.

Операція "Павутина" змусила Сполучені Штати переглянути захист власних оборонних об'єктів від атак дронів. Зокрема, увагу привернули авіабази з F-35 та оборонні заводи, які виявилися вразливими через бюрократичні прогалини.

Вас також можуть зацікавити новини: