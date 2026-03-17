Ракети ATACMS потопили іранський підводний човен в порту Бандар-Аббас

Американська балістична ракета ATACMS розбила підводний човен Ірану. Про це повідомив голова Об’єднаного комітету начальників штабів Повітряних сил США генерал Ден Кейн, передає The War Zone.

За його словами, військові польової артилерії вдарили ракетами ATACMS для ураження кількох кораблів і підводного човна Військово-морських сил (ВМС) Ірану. При цьому типи уражених кораблів та місце їх знищення не повідомляється.

Як зазначив Мілітарний, наразі невідомо про бойові версії ATACMS, здатні ефективно вражати рухомі морські цілі, тому, ймовірно, ракета була випущена по підводному човну, який знаходився у порту.

Цю версію підтверджують супутникові знімки із архіву Planet Labs, на яких видно, що станом на 4 березня в порту Бандар-Аббас був потоплений один із трьох іранських дизель-електричних підводних човнів російського виробництва класу "Варшавянка".

На знімках від 2 березня на цій базі також було помітно кілька малих підводних човнів класу Ghadir.

Видання також навело слова адмірала ВМС США Бреда Купера від 5 березня, про те, що "найбільш боєздатний іранський підводний човен… тепер має пробоїну в борту".

Ймовірно, він мав на увазі саме човен класу "Варшавянка", уражений у Бандар-Аббасі. Але ймовірно, він зробив натяк на Fateh – підводний човен дизель-електричного типу іранського виробництва, який увійшов до складу ВМС Ірану у 2019 році. Його подальша доля наразі невідома.

Втрати Ірану від війни

10 березня безпілотники США знищили 16 іранських мінних загороджувачів поблизу Ормузької протоки. Під удари потрапили й інші кораблі та катери іранського флоту.

Відомо, що на базі ВМС Ірану Konarak відбулося затоплення трьох кораблів: легкого фрегата IRIS Jamaran (76) класу Moudge, а також корветів IRIS Bayandor (81) і IRIS Naghdi класу Bayandor.

Ще три кораблі – зокрема допоміжне судно Delvar та два патрульні катери класу Hendijan, але підтвердження цьому поки що немає.

