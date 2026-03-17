Дивитися можна, зривати – ні: у лісах Львівщини порозпускалися первоцвіти (фоторепортаж)

Одночасно українцям нагадали, що знищення або пошкодження первоцвітів є порушенням природоохоронного законодавства і карається штрафами.

У лісах Львівської області з приходом весни і значним потеплінням розпустилися перші весняні первоцвіти.

Зараз там можна побачити проліски, білоцвіт, медунку, мати-й-мачуху, анемону та інші перші квіти.

Покарання за збір та продаж первоцвітів в Україні

Раніше Департамент екології та природних ресурсів Львівської області нагадав, що відповідно до законів України "Про Червону книгу України" та "Про рослинний світ", знищення або пошкодження первоцвітів є порушенням природоохоронного законодавства і карається штрафами:

від 510 до 1700 гривень за незаконне придбання, збут або розповсюдження об’єктів рослинного світу;

від 1700 до 3655 гривень із конфіскацією рослин, якщо такі дії вчинені щодо видів, занесених до Червоної книги України або на територіях природно-заповідного фонду;

від 37 до 62 гривень компенсації за шкоду довкіллю за кожну незаконно зірвану рослину, залежно від виду вона: за черемшу – 62 гривні, за шафрани (крокуси) та підсніжники – від 49 до 62 гривень, за сон-траву – від 37 до 62 гривень.

У департаменті екології також нагадали, що заборона на продаж розповсюджується і на червонокнижні рослини, вирощені у домашніх умовах.

Екологи наголошують, що первоцвіти не лише символізують прихід весни, а й мають важливе значення для природної екосистеми. Саме вони є одним із перших джерел нектару та пилку для бджіл, джмелів та інших запилювачів, які прокидаються після зими. Від їхньої життєдіяльності залежить відновлення багатьох рослин і загальна рівновага у природному середовищі.

Водночас через масове збирання на букети та незаконну торгівлю природні популяції цих рослин щороку зменшуються. Багато первоцвітів ростуть і відновлюються дуже повільно, а зривання квітів разом із цибулинами призводить до поступового зникнення видів у природі.

Які весняні квіти першими розпускаються в Україні

Як повідомляв УНІАН, ще на початку березня 2026 року в дендропарку "Березинка" у Закарпатській області почали цвісти перші крокуси, також відомі як шафран Гейфеля. Згодом крокуси розпустилися і в знаменитій Колочаві.

Крім того, в Мукачеві вже почала цвісти знаменита "шалена" сакура. Таку назву вона отримала за те, що цвіте за кілька тижнів до того, як сакури розпускаються в місті масово.

