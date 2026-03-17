РФ завдала масованого удару по Одещині: уражено баржу, енергетичну та портову інфраструктуру

У місті Ізмаїл пошкоджено житлові будинки, минулося без постраждалих.

У ніч проти 17 березня окупаційна армія РФ завдала масованого дронового удару по півдню Одеської області, уражено баржу, енергетичну та портову інфраструктуру.

Як повідомила УНІАН речниця Одеської обласної прокуратури Інна Верба, у ніч проти 17 березня збройні сили РФ атакували ударними безпілотниками обʼєкти енергетичної, промислової та портової інфраструктури регіону.

"Наразі правоохоронці фіксують ушкодження, які сталися через масовану атаку ворога… Також пошкоджено дах, скління та фасад приватного житла… Минулося без загиблих та постраждалих. За процесуального керівництва органів прокуратури Одеської області розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України)", - сказала речниця.

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що внаслідок нічної атаки по півдню Одещини пошкоджено обʼєкти енергетичної, промислової та портової інфраструктури. Постраждали території підприємств та частина обладнання. На місцях виникли пожежі, які вже ліквідували рятувальники, зазначив посадовець.

У звʼязку з атакою, додав Кіпер, спостерігаються перебої з електропостачанням в окремих населених пунктах. Критична інфраструктура переведена на резервне живлення.

Про атаку також повідомив мер міста Ізмаїл, що на півдні Одещини, Андрій Абрамченко.

"Сьогодні вночі російський агресор вкотре піддав наше місто масованій атаці БпЛА, внаслідок чого постраждали інфраструктурні обʼєкти та житлові будинки. По закінченні обстрілу всі служби розпочали надання першої невідкладної допомоги та ліквідації наслідків атаки ворожих БпЛА. Наразі робочі групи документують наслідки обстрілу та обсяги пошкоджень", - заявив міський голова.

За його словами, зараз проводяться відновлювальні та ремонтні роботи з ліквідації наслідків ворожої атаки, у місті працюють Пункти незламності.

Як уточнили у Міністерстві розвитку громад та територій України, на півдні України уражено баржу, що використовувалась у виробничих процесах. Також пошкоджено господарські будівлі одного з портів.

За даними пресслужби регіонального главку ДСНС, протягом ночі рятувальники залучалися до ліквідації наслідків ворожих атак - робота велася одночасно на декількох локаціях. Наразі усі пожежі ліквідовані.

Обстріли Одеси - що відомо

Як писав УНІАН, у ніч проти 7 березня армія РФ завдала масованого удару по Одесі та Одеській області. Зокрема, в Одесі було зафіксовано влучання по об’єкту інфраструктури.

Внаслідок влучань на території портової інфраструктури спалахнули масштабні пожежі - сталися займання та пошкодження місткостей для зберігання вантажів, у тому числі олії, а також адміністративних і технічних будівель у двох портах регіону. До ліквідації наслідків ворожої атаки залучались понад 80 рятувальників та 20 одиниць техніки.

