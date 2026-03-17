Країни Перської затоки попросили Трампа не припиняти війну проти Ірану, - Reuters

Тепер ці країни зацікавлені в тому, щоб Вашингтон повністю ослабив Іран у військовому плані.

Спочатку країни Перської затоки не просили США розпочинати війну з Іраном, але наразі багато з них закликали Вашингтон не зупинятися.

Про це Reuters повідомили три урядові джерела в країнах Перської затоки. Зазначається, що зміна позиції регіональних лідерів пов'язана з тим, як Іран відповів на американо-ізраїльські удари.

За даними джерел, тепер країни Перської затоки побоюються, що якщо Іран матиме велику кількість зброї, то він зможе постійно загрожувати енергетичним ресурсам регіону, як це відбувається зараз, коли Іран блокує Ормузьку протоку.

Тому тепер, як повідомили джерела Reuters, у країнах Перської затоки вважають, що Білий дім повинен повністю послабити військовий потенціал Ірану.

У свою чергу, США чинять тиск на країни Перської затоки і вимагають, щоб ті приєдналися до війни проти Ірану. Про це виданню повідомили ті ж джерела, а також західні та арабські дипломати.

Як повідомляв УНІАН, Іран пригрозив Україні, що будь-яка допомога Києва Ізраїлю, включаючи безпілотники, робить всю українську територію "законною ціллю" для ракетних ударів Тегерана.

Нещодавно директор New Geopolitics Research Network Михайло Самусь припустив, що США можуть потрапити в катастрофу, якщо почнуть сухопутну операцію проти Ірану, оскільки американська армія не готова до війни.

Вас також можуть зацікавити новини: