Курс валют у 'ПриватБанку' знизився: скільки коштує долар 17 березня

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" у вівторок, 17 березня, знизився на 15 копійок і становить 44,20 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні подешевшав на 10 копійок і складає 50,90 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 43,60 гривні, а євро - за курсом 49,90 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки в "ПриватБанку" у вівторок подешевшав до 44,25 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні не змінився і складає 51,02 гривні.

Відео дня

Курс валют в Україні – останні новини

НБУ встановив на 17 березня офіційний курс долара до гривні на рівні 44,08 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 6 копійок.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня також посилила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на вівторок встановлено на рівні 50,58 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 9 копійок.

Курс долара до гривні в банках України сьогодні подешевшав на 5 копійок і становить 44,39 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 43,80 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні знизився на 19 копійок і складає 51,10 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 50,30 гривні за євро.

