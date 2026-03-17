'У нього є те, що мені потрібно, а в мене є те, що йому потрібно': Зеленський про зустріч із Нетаньяху

Іран і російський диктатор Путін спільно створили нинішню загрозу, вважає президент.

Тегеран постачав "Шахеди" Москві, а Росія потім допомагала Ірану вдосконалювати та адаптувати їх у відповідь.

Про це в інтерв'ю The Jerusalem Post сказав президент України Володимир Зеленський.

"Вони, звичайно, збрехали"

Він зазначив, що Україна з самого початку намагалася зупинити ці поставки, прямо попереджаючи Тегеран про те, що ця зброя буде використана проти мирного населення.

Відео дня

За словами Зеленського, іранські офіційні особи заперечували, що допомагають Росії, і намагалися применшити масштаби поставок: "Вони сказали: "Гаразд… ми тут не союзники. Ми продали росіянам частину "Шахедів", і там буде 1200 або 1300, і це все".

"Але це було неправдою. Звичайно, вони збрехали", – констатував Зеленський.

Росія та Іран

Він додав, що Росія з ініціативи Ірану налагодила власне виробництво, причому не тільки "Шахедів", а й інших, дешевших варіантів.

На пряме запитання про те, чи надає Росія Ірану модернізовані "Шахеди" або технічні ноу-хау, Зеленський без вагань відповів: "Так, я впевнений".

Україна пропонує допомогу

Зеленський сказав, що Україна вже намагається допомогти країнам, які зіткнулися з цією загрозою. Він уточнив, що Україна направила три групи військових експертів, щоб допомогти країнам оцінити їхні системи протиповітряної оборони та протистояти "Шахедам".

"Зараз три групи вже там. Тепер країнам вирішувати, як використовувати наш досвід", – сказав Зеленський.

Він підкреслив, що роль України має виключно оборонний характер.

"Вони звернулися до нас за експертною допомогою з питань протиповітряної оборони. Протиповітряна оборона, а не напади", - зазначив глава держави.

Путін, тиск і війна в ширшому контексті

Зеленський пов'язав загрозу "Шахедів" з нездатністю міжнародної спільноти зупинити російського диктатора Володимира Путіна:

"Шкода. Ми не бачимо у світі сили, яка дійсно може зупинити Путіна".

З огляду на ситуацію, що склалася, Зеленський висловив переконання, що Путін та Іран створили цю загрозу разом.

Звернення до Нетаньяху

На запитання про можливий контакт із прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху Зеленський відповів, що ізраїльська сторона звернулася до нього з приводу бесіди, і він готовий:

"У нього є те, що мені потрібно, і у мене є те, що йому потрібно. Тому я готовий до цього діалогу".

Війни в Україні та Ірані: у чому зв'язок

Вчора політик і дипломат Роман Безсмертний висловив думку, що війна Росії проти України та війна Ірану з Ізраїлем – це два фронти одного протистояння.

Дипломат зазначив, що якщо Захід не почне координувати дії для пошуку рішень щодо підтримки України та Ізраїлю і раціонально використовувати дефіцитні ресурси, то війни для цих країн можуть значно затягнутися в часі

Вас також можуть зацікавити новини: