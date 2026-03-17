'Ждуни' залітають все далі: військовий розповів про ситуацію на Харківщині

Російські окупанти не залишили намірів створити так звану буферну зону на півночі Харківської області.

Про це в етері Київ24 сказав старший лейтенант, начальник групи взаємодії із ЗМІ бригади "Гарт" Нацгвардії Олександр Даниленко. Він зазначив, що росіяни дуже активно застосовують різного типу безпілотники.

"Дуже активні ворожі дрони, розвідувальні, ударні дрони, дрони на оптоволокні, так звані "ждуни". Вони залітають зараз ледь не з кожним днем все далі і далі, і становлять наразі дуже велику небезпеку", - розповів військовий.

Відео дня

Він додав, що крім дронів постійно працює російська артилерія та авіація.

"Росіяни зараз після великих втрат, яких зазнали в зимові місяці цього року, поповнюють особовий склад, здійснюють ротацію", - сказав Даниленко.

Ситуація в Харківській області

14 березня речник Угрупування об'єднаних сил Віктор Трегубов розповів, що в в Купʼянську продовжує лишатися угрупування військ Росії. За його словами, на руїнах міської лікарні знаходяться близько 20 окупантів.

"Вони там перебувають в оточенні. Не те щоб підкріплення для них неможливо підігнати, а взагалі неможливо довести свої інфільтраційні групи до самого міста Купʼянськ. А це центр міста. Тому ми розуміємо, що про їх порятунок не йдеться", – сказав тоді Трегубов.

Раніше аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що росіяни намагалася атакувати в районі Вовчанська, однак безуспішно. При цьому ЗСУ мають просування на Купʼянському напрямку.

