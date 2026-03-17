Перехоплення повітряних цілей : у Fire Point розповіли про версію дрона FP-1

При цьому в кампанії наголосили, що не розвивають окремий напрямок перехоплювачів.

Українська компанія Fire Point створила версію дрона FP-1 для перехоплення повітряних цілей. Про це в інтерв’ю Defender Media повідомила CEO та CTO компанії Fire Point Ірина Терех.

Вона зазначила, що компанія не випускає дрони перехоплювачі, але є комбінований проєкт, де використовується платформа FP-1 як носій для таких БПЛА.

"Також є версії FP-1, споряджені кулеметами та зенітною зброєю – вони теж виконують функції перехоплювачів ворожих БпЛА. Але окремий напрямок перехоплювачів ми не розвиваємо", - розповіла Терех.

Як зазначає видання "Мілітарний", на основі дрона-камікадзе було розроблено варіант носія FPV-дронів-перехоплювачів. Крім того, на такі безпілотники інтегрують кулеметне та інші типи зенітного озброєння.

"Не виключено, що в перспективі подібні платформи можуть отримати й ракетне озброєння.Теоретично на них можна інтегрувати переносні зенітні ракетні комплекси", – пише ЗМІ.

Що відомо про FP-1

Це український далекобійний ударний безпілотний літальний апарат, розроблений компаніями Fire Point. Він призначений для ураження стратегічних цілей на території противника на відстані до 1600 кілометрів і може нести бойову частину масою до 113 кілограмів.

Безпілотник уперше публічно представили на оборонній виставці в Києві у травні 2025 року, хоча на той момент він уже використовувався під час бойових операцій.

FP-1 оснащений двоциліндровим двигуном і має розмах крила близько 2,5 метра. Інші точні габаритні характеристики дрона наразі залишаються невідомими.

Модернізовані FP

Як повідомляв УНІАН, головний конструктор і співзасновник компанії Fire Point Денис Штілерман розповів, що українська оборонна компанія модернізує безпілотні ударні апарати сімейства FP-1 та FP-2, які застосовуються для атак у глиб Росії. Він зазначив, що модернізовані FP-1 будуть залітати вглиб РФ на понад 1000 км, і зможуть нести 105 кг бойової частини, а наразі витримують 60 кг.

