МЗС Молдови передало російському послу пляшку води із забрудненого Дністра (фото)

Міністерство закордонних справ Молдови викликало посла Росії Олега Озерова та вручило йому ноту протесту через російський обстріл, внаслідок якого стався витік нафтопродуктів у річку Дністер. Про це йдеться у дописі МЗС Молдови.
Також під час зустрічі росіянину передали пляшку з водою, яку набрали в забрудненій річці.
У відомстві додали, що Кишинів засуджує такий інцидент та розглядає його як серйозну загрозу екології та водній безпеці країни.
"Республіка Молдова рішуче засуджує цей напад, який спричинив витоки нафтопродуктів у річці Дністер, що створило великі ризики для довкілля та безпеки водопостачання Республіки Молдова. Річка Дністер забезпечує водою близько 80% населення країни та 98% мешканців Кишинева", - написали в МЗС.
У міністерстві зазначили, що такі дії мають транскордонний вплив та становлять загрозу для навколишнього середовища, безпеки водопостачання та здоров’я громадян Республіки Молдова, тому вони є неприйнятними.
Забруднення Дністра - що відомо
Раніше стало відомо, що Україна звернеться до ООН через забруднення Дністра в результаті російської атаки. Через удар РФ стався витік технічних мастил, які течією перенесло на територію сусідньої держави.
"Атакуючи обʼєкти гідроенергетики, ворог свідомо провокує гуманітарну кризу у двох країнах одночасно. Це замах на базове право мільйонів людей - право на воду. Терор не має локального масштабу - він загрожує всій системі європейської безпеки", - заявив український омбудсмен Дмитро Лубінець.
Водночас президентка Молдови Мая Санду оголосила екологічну тривогу через забруднення річки Дністер. За її словами, Росія несе повну відповідальність за це.