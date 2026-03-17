МЗС Молдови передало російському послу пляшку води із забрудненого Дністра (фото)

Річка Дністер забезпечує водою близько 80% населення Молдови.

Міністерство закордонних справ Молдови викликало посла Росії Олега Озерова та вручило йому ноту протесту через російський обстріл, внаслідок якого стався витік нафтопродуктів у річку Дністер. Про це йдеться у дописі МЗС Молдови.

Також під час зустрічі росіянину передали пляшку з водою, яку набрали в забрудненій річці.

У відомстві додали, що Кишинів засуджує такий інцидент та розглядає його як серйозну загрозу екології та водній безпеці країни.

"Республіка Молдова рішуче засуджує цей напад, який спричинив витоки нафтопродуктів у річці Дністер, що створило великі ризики для довкілля та безпеки водопостачання Республіки Молдова. Річка Дністер забезпечує водою близько 80% населення країни та 98% мешканців Кишинева", - написали в МЗС.

У міністерстві зазначили, що такі дії мають транскордонний вплив та становлять загрозу для навколишнього середовища, безпеки водопостачання та здоров’я громадян Республіки Молдова, тому вони є неприйнятними.

Забруднення Дністра - що відомо

Раніше стало відомо, що Україна звернеться до ООН через забруднення Дністра в результаті російської атаки. Через удар РФ стався витік технічних мастил, які течією перенесло на територію сусідньої держави.

"Атакуючи обʼєкти гідроенергетики, ворог свідомо провокує гуманітарну кризу у двох країнах одночасно. Це замах на базове право мільйонів людей - право на воду. Терор не має локального масштабу - він загрожує всій системі європейської безпеки", - заявив український омбудсмен Дмитро Лубінець.

Водночас президентка Молдови Мая Санду оголосила екологічну тривогу через забруднення річки Дністер. За її словами, Росія несе повну відповідальність за це.

