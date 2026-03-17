Валюта продовжує дешевшати: курс долара і євро в банках та обмінниках

Продати долар можна в середньому за курсом 43,80 грн, а євро – 50,30 грн.

Курс долара до гривні в банках України у вівторок, 17 березня, подешевшав на 5 копійок і становить 44,39 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 43,80 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні знизився на 19 копійок і складає 51,10 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 50,30 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 44,40 грн/дол., а продати долар можна за курсом 44,25 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні становить 51,30 грн/євро, а курс продажу - 51,10 грн/євро.

Відео дня

Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на вівторок, 17 березня, офіційний курс долара до гривні на рівні 44,08 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 6 копійок.

Згідно з даними на сайті НБУ, щодо євро гривня також посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на вівторок встановлено на рівні 50,58 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 9 копійок.

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин зазначав, що купувати валюту потрібно на спаді курсу, тому, коли долар дорожчає, інвестувати в долар недоцільно. Краще зробити паузу, тому що рано чи пізно згадані негативні фактори зникнуть, і курс долара піде вниз.

