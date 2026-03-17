Досвід Росії у війні проти України став загрозою для інших регіонів світу, - Зеленський

За словами президента, війна в Україні вже впливає на інші країни.

Президент України Володимир Зеленський розповів, що намагався неодноразово пояснити світу, що РФ за чотири роки повномасштабного вторгнення отримала великий досвід - знання про фронт, нові технології, досвід тривалої наземної війни та військово-промислову базу. Про це він сказав в інтервʼю i24NEWS та Jerusalem Post.

"Я завжди наголошував, що це матиме вплив на інші регіони: Африку, Близький Схід, Європу й інші регіони. Тому що Росія має інтереси на Близькому Сході. Вона була союзником колишнього сирійського режиму і залишається союзником нинішнього іранського режиму. Вони мають спільні інтереси з Північною Кореєю - вони союзники. Вони мають інтереси у Європі, зокрема підрив єдності Європейського Союзу", - пояснив глава держави.

За його словами, тепер світ бачить, що, навіть перебуваючи під ударами, іранський режим бʼє у відповідь.

"Саме це я намагаюся донести: зупинити Росію означає зупинити багато різних воєн", - підкреслив Зеленський.

Раніше Reuters писав, що країни Перської затоки попросили Трампа не припиняти війну проти Ірану. Ці держави вважають, що Білий дім повинен повністю послабити військовий потенціал Ірану. Водночас США чинять тиск на країни Перської затоки і вимагають, щоб ті приєдналися до війни проти Ірану.

Водночас Axios повідомляв, що Іран відновив прямий канал зв’язку з американською стороною. Міністр закодонних справ Ірану Аббас Аракчі надіслав посланцю президента США Стіву Віктоффу текстові повідомлення, в яких йшлося про припинення війни. Однак США не ведуть переговорів з Іраном.

Вас також можуть зацікавити новини: