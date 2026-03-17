Європа позбавлятиметься біженців на соцдопомозі: експерт розповів, що чекає на українців

Уряди західних країн зацікавлені в тих українцях, які активно працюють, соціалізуються, вивчають мови.

Чим довше в Украіні триває війна, тим менше українців прявляє бажання повертатися додому.

Про це сказав очільник неурядової організації "Офіс міграційної політики" Василь Воскобойник в етері Київ24. Він попередив, що країни Європи вже почали переглядати статуси для біженців, в тому числі й українських.

Він нагадав, що уряди західних країн зацікавлені в тих українцях, які активно працюють, соціалізуються, вивчають мови. Але утримувати тих, хто приїхав, наприклад, в Німеччину і живе виключно за рахунок соціальної допомоги і сподівається, що так можна буде робити все життя, "ця картина навряд чи збережеться", зазначив Воскобойник

За його словами, Німеччина буде переглядати умови соцвиплат для українців.

Українські біженці в Європі

18 лютого стало відомо, що українці не отримають автоматичного дозволу залишитись в Євросоюзі після війни. Зокрема, кожна країна ухвалюватиме рішення самостійно, але на рівні ЄС єдиного правила не буде.

26 лютого Норвегія повідомила, що більше не надаватиме тимчасовий захист новоприбулим чоловікам з України.

13 березня стало відомо, що тимчасовий захист в країнаї Євросоюзу мають понад 4,3 млн українців. При цьому за підсумками 2025 року кількість надання тимчасового захисту українцям зменшилася на 14% у порівнянні з 2024 роком.

Вас також можуть зацікавити новини: