В аеропорту Берліна на цілий день скасують усі рейси через страйк

Пасажирів закликали звернутися до своїх авіакомпаній або туроператорів щодо перебронювання.

Завтра, 18 березня 2026 року, в аеропорту Берліна будуть скасовані усі рейси через масовий страйк персоналу.

У своєму повідомленні в соцмережі X аеропорт німецької столиці закликав пасажирів звернутися до своїх авіакомпаній або туроператорів щодо перебронювання рейсів або пошуку альтернативних варіантів подорожі.

Чого вимагають страйкарі

Перед цим профспілка працівників сфери послуг Verdi у своїй заяві закликала працівників аеропорту Берлін-Бранденбург, що є головним аеропортом столиці Німеччини, провести попереджувальний страйк 18 березня 2026 року.

В якості причини таких дій вони назвали "непоступливість роботодавців у поточних переговорах щодо заробітної плати" – у 2026-2028 роках вони пропонують підвищувати працівникам заплату в середньому на 1-1,5%, що не відповідає рівню інфляції.

"Це не серйозна пропозиція, а провокація за столом переговорів. Той, хто пропонує працівникам практично лише одновідсоткове збільшення заробітної плати на рік протягом кількох років, поки зростає вартість життя, абсолютно не виявляє вдячності за їхню роботу", – заявив переговірник Verdi Хольгер Ресслер.

Також, за словами членів профспілки, роботодавці відкрито поставили під сумнів пільгові положення для членів Verdi та відмовилися відновлювати угоду про навчання.

Наступний раунд переговорів заплановано на 25 березня, і Verdi "очікує на значно покращену пропозицію від роботодавців до того часу".

Страйки транспортників в Німеччини

Як повідомляв УНІАН.Туризм, минулого тижня дводенний страйк оголошували пілоти найбільшої авіакомпанії Німеччини Lufthansa. Тоді були скасовані сотні рейсів в першчу чергу в головних німецьких авіаційних хабах – Мюнхені та Франкфурті-на-Майні.

Загалом страйки транспортників в Німеччині є доволі поширеним явищем – таким чином вони домагаються переглядів умов праців. Тим часом, переговори з роботодавцями можуть затягувати на місяці, а віддуватися за це доводиться пасажирам.

