Указ Зеленського був виданий на виконання рішення РНБО минулої п’ятниці.

Представник президента у КСУ, нардеп Федір Веніславський вважає «абсолютно правильним і закономірним» рішення Зеленського скасувати указ Януковича про призначення Олександра Тупицького суддею Конституційного суду.

Про це він заявив у коментарі Обозреватель.

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Веніславський зауважив, що новий указ Зеленського був виданий на виконання рішення РНБО минулої п’ятниці.

«Було рішення, що необхідно провести ревізію тих указів президента Януковича, які потенційно створюють загрози національній безпеці, обороні, територіальній цілісності і державному суверенітету України», – зазначив він.

Також представник президента згадав про купівлю Тупицьким землі у Криму.

«Він придбав собі земельну ділянку на території АР Крим, фактично своїм вчинком забезпечує один із варіантів легітимізації окупаційної влади РФ на території Криму...Окрім того, Тупицький був натхненником останнього рішення КСУ, яким було скасовано законодавство про електронне декларування. Це рішення суперечить Конституційним положенням, що Україна обрала євроантлантичну інтеграцію", – додав Веніславський.

Що передувало

27 березня на сайті Офісу президента з’явився указ Зеленського, який скасовує призначення у 2013 році Олександра Тупицького та Олександра Касмініна суддями КСУ.

Зеленський пояснює рішення гарантуванням додержання Конституції України, прав і свобод громадян й дотриманням Закону "Про національну безпеку".

Крім того, Зеленський бере до уваги заяву Ради від 17 лютого 2021 року щодо узурпації влади Януковичем. Судді, призначені Януковичем, котрі перебували на своїх посадах у КСУ, створили "загрозу державній незалежності та національній безпеці України, що порушує Конституцію України, права і свободи людини та громадянина".

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Автор: Яна Ставська