Указ підписано за результатами аудиту рішень Януковича, які могли потенційно зашкодити національній безпеці.

Президент Володимир Зеленський прокоментував свій указ, яким скасовується призначення Януковичем у 2013 році Олександра Тупицького й Олександра Касмініна суддями КСУ.

Про це інформує прес-служба Офісу президента.

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За його словами, указ підписано за результатами проведеного аудиту рішень Януковича, які могли потенційно зашкодити національній безпеці країні.

«Сьогодні є перші результати. Мова про два укази Януковича – від 14 травня та 17 вересня 2013 року про призначення суддями Конституційного Суду України Тупицького Олександра Миколайовича та Касмініна Олександра Володимировича. Обидва ці укази мною скасовано. Вказані особи можуть відправлятися на заслужений відпочинок», – сказав Зеленський.

«Якщо є тижні, коли не відбуваються засідання РНБО, це зовсім не означає, що особи, які протягом довгих років шкодили державним інтересам України, можуть розслабитись і спати спокійно», – додав він.

Що передувало

27 березня на сайті Офісу президента з’явився указ Зеленського, який скасовує призначення у 2013 році Олександра Тупицького та Олександра Касмініна суддями КСУ.

Зеленський пояснює рішення гарантуванням додержання Конституції України, прав і свобод громадян й дотриманням Закону "Про національну безпеку".

Крім того, Зеленський бере до уваги заяву Ради від 17 лютого 2021 року щодо узурпації влади Януковичем. Судді, призначені Януковичем, котрі перебували на своїх посадах у КСУ, створили "загрозу державній незалежності та національній безпеці України, що порушує Конституцію України, права і свободи людини та громадянина".

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Автор: Яна Ставська