Дріжджове тісто унікальне саме по собі. Ніжне, пухке воно поєднується з будь-якою начинкою і легко прикрасить будь-який стіл. Повірте, якщо ви навчитеся готувати дріжджове тісто, ви легко освоїте приготування як солодкої випічки, так і м'ясних пирогів.

Дріжджове тісто - це основа смачної домашньої випічки. Тільки дріжджі зроблять тісто пишним, пухким та м'яким. Готувати таке тісто досить просто, головне - знати кілька важливих правил і не порушувати їх.

Чому не підіймається дріжджове тісто

Дріжджове тісто може не підійматися з кількох причин. Одна з них - неякісні дріжджі. Якщо у сухих дріжджів термін придатності досить великий, то свіжі дріжджі мають досить обмежений термін придатності і в разі, якщо ви будете використовувати старі дріжджі, тісто не підніметься.

Крім того, дріжджове тісто не підніметься, якщо ви додали менше дріжджів, ніж того вимагає рецептура.

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Також тісто не підніметься, якщо ви залишите його на холоді. Якщо говорити про те, чого не любить дріжджове тісто, то в першу чергу - це низькі температури. Дріжджі не люблять холодне середовище, тому якщо ви хочете отримати пухке повітряне тісто - ставте його в тепле місце, але в жодному разі не в холодильник.

Ще одна причина, з якої тісто може не піднятися - занадто гаряче молоко. Якщо ви будете розводити дріжджі киплячим або гарячим молоком, ви просто вб'єте їх і тісто не вийде. Дріжджі можна заливати тільки теплим молоком кімнатної температури. Використовувати холодне або гаряче молоко категорично не можна.

Також тісто не підніметься, якщо ви додасте занадто багато борошна. Зайве борошно заб'є тісто і воно стане гумовим.

Як прискорити процес підняття дріжджового тіста

Поставте миску з тістом на плиту, накрийте тісто рушником і увімкніть сусідні конфорки на мінімум. В жодному разі не вмикайте конфорку, на якій стоїть миска з тістом. Від працюючих конфорок буде йти тепло і тісто буде підійматися швидше.

Також можна увімкнути духовку, відкрити дверцята і поставити біля духовки миску з тістом. Тепло від духової шафи змусити дріжджі працювати швидше, і тісто почне підійматися.

Якщо на кухні дуже холодно, можна поставити на плиту каструлю з водою. Дайте воді закипіти та поставте зверху на каструлю миску з тістом. Гаряча вода змусить дріжджі працювати швидше.

Також врахуйте, що дріжджі люблять цукор. Якщо ви хочете, щоб дріжджі швидко почали працювати - обов'язково додайте в опару трохи цукру. Чайна ложка цукру не зробить тісто солодким і ви зможете робити випічку з будь-якою начинкою, але дріжджі почнуть працювати набагато швидше.

Як врятувати дріжджове тісто, яке не піднялося

Якщо тісто не підіймається, можна спробувати його врятувати. Приготуйте нову опару, дайте новій порції дріжджів почати працювати й влийте їх в тісто. Вимісіть тісто і залиште в теплому місці на годину-півтори. Але врахуйте, що якщо ви використовуєте не якісні дріжджі, друга опара ситуацію не врятує.

Також можна поставити тісто в духовку, встановивши знизу деко з гарячою водою. Пара і тепло від гарячої води змусять дріжджі працювати швидше.

Чи можна використовувати дріжджове тісто, яке не піднялося

Так, можна. Якщо дріжджове тісто не піднялося його можна пекти. Безумовно, випічка буде не такою пухкою, як вам би того хотілося, але використовувати тісто однозначно можна.

Якщо тісто не піднялося, можна змінити початковий план і замість духовки використати сковороду. Пиріжки приготовані на сковороді в цьому випадку вийдуть ніжнішими, ніж в духовці.

Чому дріжджове тісто після холодильника не підіймається

Дріжджове тісто не підніметься, якщо ви зберігали його в холодильнику неправильно або занадто довго.

Дріжджове тісто потрібно зберігати в найхолоднішій частині холодильника, але не в морозильній камері. Також врахуйте, що бродіння дріжджових культур в холодильнику сповільнюється, але не зупиняється. Саме тому не можна зберігати дріжджове тісто в холодильнику занадто довго. Дріжджове тісто можна зберігати в холодильнику не більше 15-16 годин. При більш тривалому зберіганні тісто перекисне та опаде.

Також врахуйте, що в холодильник можна прибирати на зберігання тільки те тісто, яке ще не повністю піднялося. Оптимальний час зберігання в холодильнику для тіста, яке почало підійматися - не більше 4-5 годин. Однак прибирати в холодильник тісто, яке вже повністю піднялося і готове до випікання категорично не можна. При потраплянні в холодне середовище таке тісто опаде і врятувати його буде вже неможливо.

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