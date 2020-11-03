Солодке і ніжне варення - хороша закуска до чаю.

Початок листопада - це час дозрівання пізніх груш. Багато людей збирають урожай в саду і на дачі. Щоб груші не згнили і не пропали, можна приготувати з них варення на зиму - тоді в будь-який час року можна буде насолодитися смачним домашнім десертом.

Грушеве варення можна подавати як закуску до чаю, мазати на хліб або використовувати для начинки пирогів і млинців. Для варення рекомендується брати тверді і не дуже солодкі плоди.

Варення з груш на зиму

На 1 літр варення:

Груша - 1 кг.

Цукор - 1 кг.

Вода - 1-1, 5 склянки.

Лимонна кислота (на 1 кг варення) - 3 г.

Груші перебрати, помити, очистити від шкірки і нарізати часточками. Викласти в миску, залити холодною водою і поставити на вогонь. Варити 15 хвилин після закипання. Злити воду на друшляку.

Приготувати сироп: для цього в залізній мисці змішати воду і цукор, поставити на маленький вогонь і довести до кипіння. Залити сиропом часточки груш і залишити на 3 години. Нагріти до кипіння на слабкому вогні, прокип'ятити 5-7 хвилин і залишити на 8 годин. Потім знову проварити 7 хвилин.

Всього зробити 3-4 етапи варіння з перервами. При останньому приготуванні додати в варення 3 г лимонної кислоти. Розлити по банках і закатати.

Грушеве варення з лимоном

На 1 літр варення:

Груша - 1 кг.

Цукор - 1 кг.

Лимон - 3 шт.

Вода - 200 г.

Груші помити, нарізати часточками, видалити серцевину. Лимони нарізати кружечками, видалити насіння. Залити лимон окропом, проварити 3 хвилини. Воду з-під лимонів злити в миску, додати цукор і приготувати сироп (довести до кипіння). Киплячим сиропом залити груші і лимони, вимкнути вогонь і залишити на 1 годину.

Груші з лимоном варити на повільному вогні, поки груші не стануть прозорими (приблизно 1 годину). Гаряче грушеве варення розлити по банках.

Грушеве варення з апельсином

Груші стиглі, нарізані - 1 кг.

Цукор - 1 кг.

Апельсин - 1 шт.

Лимон - 1 шт.

Груші нарізати тонкими часточками, шкірку не чистити. З апельсина зняти шкірку, нарізати її тонко. З м'якоті апельсина видалити плівку і білі смужки. З лимона видавити сік.

Всі фрукти покласти в каструлю і засипати цукром. Залишити на 15 годин, щоб цукор повністю розчинився, а фрукти виділили сік. Поставити каструлю на вогонь і варити 15 хвилин після закипання. Зняти з вогню і повністю остудити. Повторити варіння і охолодження 3 рази.

Остигле варення розкласти по банках. Варення має бути густим і дуже ароматним, часточки груші зберігають форму.

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Автор: Катерина Пулатова