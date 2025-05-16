Незважаючи на перенесення релізу з осені 2025-го на 26 травня 2026-го, у Take-Two впевнені: це гідна інвестиція.

Материнська компанія Rockstar Games, Take-Two Interactive у своєму фінансовому звіті розкрила низку цікавих деталей щодо своїх ігор, зокрема Grand Theft Auto 6. Крім усього іншого, стала відома сума, яку виділили на розробку пісочниці.

Виробничий бюджет GTA 6 вже перевищив $1 мільярд, що дає їй статус "найдорожчої відеогри в історії", пише IGN з посиланням на компанію. Активна стадія розробки гри розпочалася 2020 року після успіху RDR2.

Щодо перенесення гри, це "особистий біль" глави Take-Two Штрауса Зельника. Перенесення зашкодить фінансовим результатам у 2025 році, але це "гідна інвестиція, щоб дати Rockstar час реалізувати своє творче бачення без будь-яких обмежень", вважає видавець.

Відео дня

Глава Take-Two впевнений у тому, що реліз ГТА 6 відбудеться без додаткових затримок, як переживають фанати. Вихід заплановано на 26 травня 2026 року. Говорячи про те, скільки гра коштуватиме на релізі, Зельник підкреслив, що компанія "не має наміру підлаштовуватися під дії конкурентів, визначаючи ціну". Дехто впевнений, що GTA 6 стане першою грою, яка коштуватиме $100.

Інші факти зі звіту Take-Two:

Продажі GTA V перевалили за 215 млн копій. Уся серія GTA продалася в 450 млн копій.

Продажі Red Dead Redemption 2 перевищили 74 млн копій, уся серія - 100 млн копій.

До 31 березня 2027 року Take-Two випустить вісім нових перевидань (порти, ремастери, ремейки). У звітності поки вказані тільки три анонси: Civilization 7 VR, Civilization 7 Switch 2 Edition і Borderlands 4 для Switch 2. Ще п'ять ігор невідомі. Можливо, це порти GTA 4 і Max Payne 3 для нових консолей + ремейки Max Payne від Remedy.

"GTA 6 – найочікуваніша розважальна IP усіх часів", вважає Take-Two.

Чистий виторг за 2025 фінансовий рік збільшився на 5% – до $5,63 млрд порівняно з $5,35 млрд роком раніше.

Нагадаємо, Rockstar офіційно перенесла реліз GTA 6 з осені 2025-го на травень 2026-го. Водночас компанія представила новий трейлер, який встановив абсолютний рекорд за переглядами, випередивши фільми Marvel.

УНІАН радив, у що пограти в очікуванні GTA 6 – це найкращі ігри з повною свободою дій. Усі вони, незважаючи на очевидне запозичення у Rockstar, примудрилися зберегти індивідуальність і здатні надовго захопити фанатів жанру.

Вас також можуть зацікавити новини: