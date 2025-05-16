Не дивно, якщо Зеленський матиме проблеми зі сном, з огляду на геополітичні події навколо України, пише автор.

Геополітична ситуація навколо України стає дедалі похмурішою. Правитель Росії Володимир Путін усе ще "тримає всі карти" у війні, тоді як президент США Дональд Трамп виявляє дедалі більшу байдужість до подій. Про це пише колумніст Bloomberg, політолог Макс Гастінгс.

"Не дивно, якщо у Зеленського будуть проблеми зі сном", - пише автор, наголошуючи на вразливості України перед ризиком втрати американської допомоги.

Минулого тижня Володимир Зеленський висловив готовність до зустрічі з Путіним у Стамбулі, проте російський президент відмовився і надіслав делегацію "кремлівських маріонеток". Трамп, своєю чергою, теж скасував зустріч. Це посилило відчуття невизначеності щодо подальшої підтримки США.

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Гастінгс нагадав про давній особистий конфлікт між Трампом і Зеленським, який відмовився допомагати у дискредитації сина свого ексконкурента Хантера Байдена.

"Трамп чітко заявив про своє нетерпіння до обох сторін війни, і особливо про брак співчуття до Зеленського", - пише політолог.

Військові ризики зростають, тоді як ресурси скорочуються. Якщо США зупинять постачання, "Україна може продовжувати воювати ще, можливо, чотири місяці, перш ніж у неї закінчаться ключові боєприпаси".

Тим часом Росія, отримуючи дешеві боєприпаси з Північної Кореї, використовує найманців і виграє в темпах мобілізації. Водночас серед українських біженців нема ентузіазму щодо повернення додому. Експерт пише

"Адміністрація США, здається, байдужа до загрози поразки України".

Замість наступальних дій Києву рекомендують зосередитись на обороні. Гастінгс зазначає, що українці чудово справляються з асиметричною війною, але Путін вперто прагне отримати контроль над усією країною, усунути її уряд і встановити маріонеток.

Як пише Гастінгс, єдина перспектива змінити думку Путіна — посилити тиск на нього, як військовий, так і економічний. Понад усе, його потрібно переконати, "що США не покинуть українців".

Втім, політолог поділився невтішним прогнозом у разі, якщо Трамп припинить військову підтримку України:

"Україна приречена. Такий крок сигналізуватиме про відмову від цінностей, за які США стоять майже з часів батьків-засновників".

Що передувало

Як повідомляв раніше УНІАН, 16 травня у Стамбулі завершилися переговори України, США і Туреччини. Настрій американської делегації, яка прибула у Стамбул для участі у переговорах щодо війни в Україні, "досить похмурий".

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що він не очікує прориву у переговорному процесі щодо війни РФ проти України до того, як президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп та правитель РФ Володимир Путін зустрінуться "обличчям до обличчя". При цьому він зауважив, що в пʼятницю, 16 травня, планує зустрітися з українською делегацією, яка поїхала на переговори, та міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою.

Bloomberg пише, що надії на припинення бойових дій в Україні похитнулися після того, як правитель РФ Володимир Путін не полетів у Стамбул та відправив на перемовини делегацію нижчого рівня.

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