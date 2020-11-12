Ніжні соковиті гриби добре підійдуть для приготування святкових салатів. Слабкий смак грибів дозволяє придумати безліч комбінацій продуктів для смачного салату. Гриби в страві можна поєднувати з різними видами м'яса, копченостями або овочами. Можна приготувати пісний або дієтичний варіант салату, або навпаки зробити його ситним і калорійним.

Салат з куркою, грибами і чорносливом

Печериці - 300 г.

Цибуля ріпчаста - 200 г.

Чорнослив - 100 г.

Куряче філе - 500 г.

Корейська морква - 150 г.

Огірки - 150 г.

Зелень - 30 г.

Майонез - 200 г.

Овочі, зелень, гриби промити. Підготувавши морква по-корейськи. Курячу грудку відварити до готовності, посолити. Печериці нарізати невеликими шматочками. Цибулю нарізати тонкими чвертькільцями. На плиті обсмажити в рослинній олії гриби і цибулю 15 хвилин під кришкою, остудити. Огірки очистити від шкірки і натерти соломкою. Чорнослив подрібнити.

Відварну грудку нарізати невеликими шматочками. Подрібнити свіжу зелень. На плоске блюдо нанести шар майонезу, покласти гриби. Викласти салат шарами: гриби-курка-майонез-чорнослив-морква-огірки-майонез-зелень.

Салат з грибами, куркою і горіхами

Куряче філе-300 г.

Гриби-700 г.

Яйця-3 шт.

Цибуля - 1 шт.

Огірки - 2 шт.

Волоські горіхи-70 г.

Майонез-3 ст. л.

Куряче філе обсмажити на сковороді 20 хвилин. Остудити, нарізати середніми шматочками. Цибулю дрібно нарізати, гриби нарізати четвертинами і обсмажити до випаровування соку, потім додати цибулю і смажити ще 7 хвилин.

Яйця відварити круто. Нарізати соломкою яйця і огірки. Волоські горіхи обсмажити на сухій сковороді і подрібнити. З'єднати всі інгредієнти. Посолити, поперчити, заправити майонезом.

Картопля - 1 шт.

Морква - 1 шт.

Шинка - 150 г.

Мариновані огірки-3-4 шт.

Мариновані гриби - 200 г.

Яйця-3 шт.

Помідор - 1 шт.

Майонез - 200 г.

Картоплю, яйця і моркву відварити до готовності, остудити, натерти на крупній тертці. Шинку і огірки нарізати соломкою, моркву - невеликими шматочками. У миску викласти шарами шинку, гриби, огірки, морква, помідор, картоплю і яйця. Кожен шар змастити майонезом.

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Автор: Катерина Пулатова