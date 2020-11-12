Ніжні соковиті гриби добре підійдуть для приготування святкових салатів. Слабкий смак грибів дозволяє придумати безліч комбінацій продуктів для смачного салату. Гриби в страві можна поєднувати з різними видами м'яса, копченостями або овочами. Можна приготувати пісний або дієтичний варіант салату, або навпаки зробити його ситним і калорійним.
Салат з куркою, грибами і чорносливом
- Печериці - 300 г.
- Цибуля ріпчаста - 200 г.
- Чорнослив - 100 г.
- Куряче філе - 500 г.
- Корейська морква - 150 г.
- Огірки - 150 г.
- Зелень - 30 г.
- Майонез - 200 г.
Овочі, зелень, гриби промити. Підготувавши морква по-корейськи. Курячу грудку відварити до готовності, посолити. Печериці нарізати невеликими шматочками. Цибулю нарізати тонкими чвертькільцями. На плиті обсмажити в рослинній олії гриби і цибулю 15 хвилин під кришкою, остудити. Огірки очистити від шкірки і натерти соломкою. Чорнослив подрібнити.
Відварну грудку нарізати невеликими шматочками. Подрібнити свіжу зелень. На плоске блюдо нанести шар майонезу, покласти гриби. Викласти салат шарами: гриби-курка-майонез-чорнослив-морква-огірки-майонез-зелень.
Салат з грибами, куркою і горіхами
- Куряче філе-300 г.
- Гриби-700 г.
- Яйця-3 шт.
- Цибуля - 1 шт.
- Огірки - 2 шт.
- Волоські горіхи-70 г.
- Майонез-3 ст. л.
Куряче філе обсмажити на сковороді 20 хвилин. Остудити, нарізати середніми шматочками. Цибулю дрібно нарізати, гриби нарізати четвертинами і обсмажити до випаровування соку, потім додати цибулю і смажити ще 7 хвилин.
Яйця відварити круто. Нарізати соломкою яйця і огірки. Волоські горіхи обсмажити на сухій сковороді і подрібнити. З'єднати всі інгредієнти. Посолити, поперчити, заправити майонезом.
- Картопля - 1 шт.
- Морква - 1 шт.
- Шинка - 150 г.
- Мариновані огірки-3-4 шт.
- Мариновані гриби - 200 г.
- Яйця-3 шт.
- Помідор - 1 шт.
- Майонез - 200 г.
Картоплю, яйця і моркву відварити до готовності, остудити, натерти на крупній тертці. Шинку і огірки нарізати соломкою, моркву - невеликими шматочками. У миску викласти шарами шинку, гриби, огірки, морква, помідор, картоплю і яйця. Кожен шар змастити майонезом.
Читайте також інші рецепти:
- Ароматні гриби в сметані: як приготувати смачну страву в ніжному соусі
- Рецепти супу з грибами: смачне і ароматне другу страву
- Хрустка смажена картопля з грибами: рецепт ситного смачного блюда
- Соковито, смачно, ароматно: рецепти апетитною піци з грибами
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram