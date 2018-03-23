Львівським школярам дозволили безкоштовно їздити у громадському транспорті

Під час канікул, а також у вихідні та свята проїзд для школярів залишатиметься платним.

Львівські школярі отримали право на безкоштовний проїзд у місцевому громадському транспорті. Відповідну ухвалу ініціювали депутати фракції УКРОП у Львівській міській раді.

Укропівці пропонували дозволити безкоштовний проїзд для учнів ще минулого року. Однак місцева влада довго перешкоджала запровадженню такої пільги.

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«Міський очільник Андрій Садовий тривалий час блокував це рішення, та під тиском громадськості й депутатів усе ж таки виніс розгляд цього питання на сесію міськради», – повідомив голова фракції УКРОПу у Львівській міськраді Ігор Телішевський.

За його словами, львівські школярі не сплачуватимуть за проїзд у громадському транспорті в будні з 7:00 до 20:00. Для цього вони муситимуть пред’явити оригінал учнівського посвідчення. Під час канікул, а також у вихідні та свята проїзд для школярів залишатиметься платним.

«Схожі пільги є в Івано-Франківську, що значно полегшує навантаження на гаманці місцевих батьків», – додав укропівець.

Раніше львівські депутати домовилися про безкоштовний проїзд для учнів з чотирма місцевими перевізниками. ПАТ «Львівське АТП 14630», ТзОВ «Успіх БМ», ТзОВ «Міра і К» і ТзОВ «Фіакр-Львів» підтримали ініціативу депутатів Львівської міськради, погодившись надати право безкоштовного проїзду учням середніх загальноосвітніх шкіл.