Ярмарки дитячих робіт не суперечать законодавству - КМДА

У Київській міській державній адміністрації наголошують, що проведення благодійних виставок-ярмарків дитячих робіт у закладах освіти не суперечить законодавству.

Про це йдеться в повідомленні прес-служба КМДА з посиланням на заступника голови столичної міськдержадміністрації Віталія ЖУРАВСЬКОГО.

За його словами, відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 20.01.1997 № 38 (зі змінами та доповненнями) до переліку платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами, належить виготовлення та реалізація товарів широкого вжитку. Крім того, відповідно до ст. 31 Цивільного кодексу України фізична особа, яка не досягла 14 років, має право самостійно вчиняти дрібні побутові правочини та здійснювати особисті немайнові права на результати інтелектуальної та творчої діяльності. Відповідно до ст. 32 Цивільного кодексу України, дитина від 14 років має право самостійно розпоряджатися своїм заробітком, стипендією або іншими доходами, самостійно здійснювати права на результати інтелектуальної, творчої діяльності, що охороняється законом, а неповнолітня особа – за згодою батьків або опікунів.

“Ця акція проводиться виключно за згоди батьків, дітей та педагогічного колективу», – підкреслив В.ЖУРАВСЬКИЙ.

Він також зазначив, що благодійні виставки-ярмарки кращих робіт вихованців дитячих художніх шкіл та учнів загальноосвітніх навчальних закладів мають на меті не лише допомогу малозабезпеченим верствам населення, а в першу чергу покликані розвивати прояви благодійності серед дітей.

За словами В.ЖУРАВСЬКОГО, ініціатива дуже позитивно сприйнята у художніх школах, школах естетичного виховання. Він повідомив, що вже запрацювали виставки-продажі в Оболонському, Деснянському і Подільському районах. До Міжнародного жіночого дня доброчинні виставки-ярмарки будуть проведені у навчальних закладах міста, а до Великодня - в галереї Лавра. Отримані від реалізації виробів вихованців художніх шкіл та загальноосвітніх навчальних закладів кошти будуть перераховані на рахунок Головного фінансового управління КМДА та направлені на підтримку та покращення життя одиноких, соціально незахищених громадян столиці, дітей з малозабезпечених родин, дітей-сиріт.

Разом з тим, за словами В.ЖУРАВСЬКОГО, в мерію надійшла інформація про факти примусу. “Коли батьки проти, коли діти проти, директор школи не має права змушувати когось до подібних дій. Я хочу підкреслити – якщо до нас будуть надходити сигнали про примус, про збір грошей тощо – ми будемо вживати найрішучіші заходи, аж до звільнення керівників закладів”, – запевнив В.ЖУРАВСЬКИЙ.

Начальник Головного управління освіти і науки КМДА Лілія ГРИНЕВИЧ додала, що подібні благодійні акції не є новинкою в системі освіти. «Благодійні акції, ярмарки проводилися завжди. Є відповідні традиції, і саме таким чином виховується благодійність у дітей, коли вони знають, що можна зробити щось своїми руками і за отримані кошти допомогти іншій людині», – сказала Л.ГРИНЕВИЧ.

Вона звернулася до керівників районних управлінь освіти з проханням ще раз провести роз’яснювальну роботу в навчальних закладах, аби попередити випадки примусу щодо організації благодійних ярмарків.

Як відомо, цього року керівництво столиці оголосило про запровадження в місті благодійних виставок-ярмарків дитячих робіт, кошти від яких обіцяють направляти на потреби малозабезпечених верств населення.

Депутати столичного БЮТ розкритикували це рішення керівництва міста, звернувши увагу на те, що кошти перераховуватимуться у Головне фінансове управління КМДА, а не залишатимуться школам, ліцеями, гімназіями та дитсадками безпосередньо для їхніх потреб.