Непристойні жарти і образи у Польщі не є порушенням закону?

Прокуратура в м. Згожелєц продовжує розслідувати справу проти прикордонників, яких громадянка України Ірини ФРИС звинуватила у перевищені службових повноважень під час її затримання за нібито нелегальне перебування в Польщі у січні цього року.

Про це УНІАН повідомила прес-секретар окружної прокуратури в Єленій Гуже, якій підпорядкована згожелєцька прокуратура, Віолета НІЗЬОЛЕК.

За її даними, прокурор, який веде справу, здійснює допити прикордонників, які несли службу в день затримання І.ФРИС, збирає документи, які стосують її справи, а також іншої українки, котра перебувала разом із І.ФРИС у камері затримання.

В.НІЗЬОЛЕК не уточнила, коли прокуратура може завершити розслідування. «Абсолютно не можемо цього передбачити. Сподіваємося якнайшвидше», - сказала вона.

Прес-секретар також визнала, що правоохоронному відомству може бути важко довести перевищення службових повноважень польськими прикордонниками по відношенню до І.ФРИС, оскільки немає свідків, які могли б підтвердити версію однієї зі сторін конфлікту.

«Завжди існують проблеми з доказами, коли є дві сторони конфлікту і відсутній сторонній свідок, який міг би переповісти, як насправді все відбувалось», - сказала В.НІЗЬОЛЕК.

За її словами, погрози на адресу українки можуть кваліфікувати як злочин, але не можна притягнути до відповідальності за непристойні жарти та образливі висловлювання, які, як стверджує І.ФРИС, мали місце під час її затримання.

Прес-секретар зауважила, що польське законодавство забороняє в умовах неможливості досконально встановити обставини конфлікту трактувати ситуацію проти оскаржених.

За її даними, подальший хід справи залежатиме від прокурора, який може або висунути прикордонникам звинувачення на основі зібраних доказів й передати справу до суду, або закрити справу. При цьому, за словами В.НІЗЬОЛЕК, прокурор може закрити справу через відсутність доказів, які б довели провину прикордонників, або визнати, що висунуті звинувачення є абсолютно безпідставними.

Також вона додала, що не пригадує випадків, коли іноземці оскаржували в суді дії польських прикордонників.

Довідка УНІАН. Викладачку польської філології Львівського університету І.ФРИС затримали 7 січня 2009 року працівники Лужицького відділу прикордонної служби Польщі, аргументуючи це тим, що вона не мала права їхати транзитом польською територією з національною німецькою мультивізою на 2 місяці. Українку протримали ніч в камері, за її словами, висловлювали непристойні та образливі слова на її адресу, наступного дня змушували підписати протокол затримання, в якому вона визнає провину, й погрожували складнішими проблемами, якщо вона цього не зробить. І.ФРИС не підписала протокол затримання й польські прикордонники вислали її до Німеччини, не надавши жодних документів в цій процедурі.

І.ФРИС оскаржила дії прикордонників у суді.

Суд в м. Згожелєц 2 березня визнав правомірним її затримання й доручив прокуратурі провести розслідування звинувачень українки на адресу прикордонників у перевищенні службових обов’язків.

У судовому рішенні суддя назвав підставою для затримання 18 статтю Шенгенської виконавчої конвенції, яку раніше цитували прикордонники, і власне правомірність застосування якої оскаржувала І.ФРИС. Згадана стаття однозначно не забороняє транзит, про що заявляла І.ФРИС під час затримання. Крім цього, стаття регулює справу довгострокових національних віз (понад 3 місяці), а І.ФРИС мала двомісячну візу.

Консул Генерального консульства України в Кракові Олег ФІНОГЕНОВ назвав порушенням міжнародного законодавства відмову польського суду надати для І.ФРИС адвоката на прохання консульства. Сама українка заявила, що суд не взяв до уваги жодних її аргументів, цілковито погодившись із аргументацією прикордонної служби.

Суддя, яка розглядала справу І.ФРИС, оголошуючи вирок, заявила, що рішення не підлягає оскарженню.